https://ria.ru/20220312/donbass-1777816815.html

Националисты могут начать мстить Западу, заявили в Совфеде

Националисты могут начать мстить Западу, заявили в Совфеде - РИА Новости, 12.03.2022

Националисты могут начать мстить Западу, заявили в Совфеде

Разрешение США оказывать помощь Донецкой и Луганской народным республикам может привести к ситуации, когда украинские националисты начнут мстить своим западным... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:44

2022-03-12T12:44

2022-03-12T12:44

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Разрешение США оказывать помощь Донецкой и Луганской народным республикам может привести к ситуации, когда украинские националисты начнут мстить своим западным покровителям, расценив это как предательство, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам, сделав исключение из санкций, сообщает накануне американский минфин. Отмечалось, что лицензия будет включать "действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческие проекты развития, защиту окружающей среды и ресурсов"."Парадокс: США разрешило американцам помогать ЛНР и ДНР. А ведь 8 лет подряд именно Белый дом мучал их блокадой и смертоносными обстрелами со стороны киевского режима, созданного тем же Джо Байденом", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По мнению Климова, заявление Вашингтона о материальной поддержке ЛНР и ДНР "на фоне категорического отказа Запада от приема Украины в НАТО и ЕС, особенно от прямой военной защиты их марионеточного режима в Киеве, мягко говоря, не обрадовало фанатиков из украинских нацбатальонов".Как отметил Климов, не следует забывать и о ядерных объектах, которые ещё под контролем украинских радикалов, о "стингерах", которыми те могут сбивать гражданские самолеты "западных предателей", о компонентах биологического оружия и токсичных химических веществ, которые, возможно, уже сейчас пересекают границу Украины со странами ЕС."Боюсь, это лишь начало проблем Запада от их украинского эксперимента 2013-2022", - считает сенатор.Теперь же, по его словам, рукотворный ад создан Западом непосредственно у границ ЕС и "никакое НАТО от него не спасёт". "Разве что Россия в очередной раз выручит Старый Свет. Но они же нам и мешают спасти их собственные жизни. Это тоже парадоксально. Как и то, что, признав "ошибки" Запада в отношении РФ по украинскому досье, то есть правоту Москвы, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в тот же самый момент настаивал на ещё большем "наказании России", отметил законодатель.Он напомнил, что кроме слов "парадоксальное поведение", есть и такое определение, как "идиотизм".Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту в республиках.

https://ria.ru/20220312/ssha-1777776963.html

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Дарья Буймова

джо байден, константин косачев, жозеп боррель, сша, киев, россия, нато, в мире