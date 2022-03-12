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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777816815.html
Националисты могут начать мстить Западу, заявили в Совфеде
Националисты могут начать мстить Западу, заявили в Совфеде - РИА Новости, 12.03.2022
Националисты могут начать мстить Западу, заявили в Совфеде
Разрешение США оказывать помощь Донецкой и Луганской народным республикам может привести к ситуации, когда украинские националисты начнут мстить своим западным... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:44
2022-03-12T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
джо байден
константин косачев
жозеп боррель
сша
киев
россия
нато
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Разрешение США оказывать помощь Донецкой и Луганской народным республикам может привести к ситуации, когда украинские националисты начнут мстить своим западным покровителям, расценив это как предательство, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам, сделав исключение из санкций, сообщает накануне американский минфин. Отмечалось, что лицензия будет включать "действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческие проекты развития, защиту окружающей среды и ресурсов"."Парадокс: США разрешило американцам помогать ЛНР и ДНР. А ведь 8 лет подряд именно Белый дом мучал их блокадой и смертоносными обстрелами со стороны киевского режима, созданного тем же Джо Байденом", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По мнению Климова, заявление Вашингтона о материальной поддержке ЛНР и ДНР "на фоне категорического отказа Запада от приема Украины в НАТО и ЕС, особенно от прямой военной защиты их марионеточного режима в Киеве, мягко говоря, не обрадовало фанатиков из украинских нацбатальонов".Как отметил Климов, не следует забывать и о ядерных объектах, которые ещё под контролем украинских радикалов, о "стингерах", которыми те могут сбивать гражданские самолеты "западных предателей", о компонентах биологического оружия и токсичных химических веществ, которые, возможно, уже сейчас пересекают границу Украины со странами ЕС."Боюсь, это лишь начало проблем Запада от их украинского эксперимента 2013-2022", - считает сенатор.Теперь же, по его словам, рукотворный ад создан Западом непосредственно у границ ЕС и "никакое НАТО от него не спасёт". "Разве что Россия в очередной раз выручит Старый Свет. Но они же нам и мешают спасти их собственные жизни. Это тоже парадоксально. Как и то, что, признав "ошибки" Запада в отношении РФ по украинскому досье, то есть правоту Москвы, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в тот же самый момент настаивал на ещё большем "наказании России", отметил законодатель.Он напомнил, что кроме слов "парадоксальное поведение", есть и такое определение, как "идиотизм".Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту в республиках.
https://ria.ru/20220312/ssha-1777776963.html
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джо байден, константин косачев, жозеп боррель, сша, киев, россия, нато, в мире
12:44 12.03.2022
 
Националисты могут начать мстить Западу, заявили в Совфеде

Сенатор Климов заявил, что националисты могут начать мстить Западу за помощь Донбассу

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители села Сопино в Донецкой народной республике у автолавки
Жители села Сопино в Донецкой народной республике у автолавки - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жители села Сопино в Донецкой народной республике у автолавки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Разрешение США оказывать помощь Донецкой и Луганской народным республикам может привести к ситуации, когда украинские националисты начнут мстить своим западным покровителям, расценив это как предательство, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам, сделав исключение из санкций, сообщает накануне американский минфин. Отмечалось, что лицензия будет включать "действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческие проекты развития, защиту окружающей среды и ресурсов".
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 00:24
США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР
"Парадокс: США разрешило американцам помогать ЛНР и ДНР. А ведь 8 лет подряд именно Белый дом мучал их блокадой и смертоносными обстрелами со стороны киевского режима, созданного тем же Джо Байденом", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По мнению Климова, заявление Вашингтона о материальной поддержке ЛНР и ДНР "на фоне категорического отказа Запада от приема Украины в НАТО и ЕС, особенно от прямой военной защиты их марионеточного режима в Киеве, мягко говоря, не обрадовало фанатиков из украинских нацбатальонов".
"Не удивлюсь, если немалая часть головорезов взбунтуется и начнёт мстить уже не столько "москалям", сколько американским и европейским "предателям незалежной". Средства для этого у военных преступников есть, сам Запад их же вооружил и обучил. Отсюда вероятность диверсий в отношении газопровода, по которому РФ продолжает снабжать ЕС ключевым для европейцев энергоресурсом, растёт со скоростью роста самих цен на газ и нефть", - отметил он.
Как отметил Климов, не следует забывать и о ядерных объектах, которые ещё под контролем украинских радикалов, о "стингерах", которыми те могут сбивать гражданские самолеты "западных предателей", о компонентах биологического оружия и токсичных химических веществ, которые, возможно, уже сейчас пересекают границу Украины со странами ЕС.
"Боюсь, это лишь начало проблем Запада от их украинского эксперимента 2013-2022", - считает сенатор.
"Вспоминаю агента США - международного террориста-саудита Усаму Бен Ладена. С его именем связывают не только атаку на Нью-Йорк и Вашингтон, но и создание на Ближнем Востоке основ запрещённой в РФ кровожадной ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ – ред.). С Бен Ладеном на устах по всей Европе гремели взрывы, мирных европейцев давили на их улицах грузовиками, расстреливали, резали средь бела дня у их европейских домов", - написал Климов.
Теперь же, по его словам, рукотворный ад создан Западом непосредственно у границ ЕС и "никакое НАТО от него не спасёт". "Разве что Россия в очередной раз выручит Старый Свет. Но они же нам и мешают спасти их собственные жизни. Это тоже парадоксально. Как и то, что, признав "ошибки" Запада в отношении РФ по украинскому досье, то есть правоту Москвы, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в тот же самый момент настаивал на ещё большем "наказании России", отметил законодатель.
Он напомнил, что кроме слов "парадоксальное поведение", есть и такое определение, как "идиотизм".
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту в республиках.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 07:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Косачев заявил о подготовке США к госперевороту в ЛНР и ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДжо БайденКонстантин КосачевЖозеп БоррельСШАКиевРоссияНАТОВ мире
 
 
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