https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777818412.html

Односторонних уступок США по теме стабильности не будет, заявил Рябков

Односторонних уступок США по теме стабильности не будет, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022

Односторонних уступок США по теме стабильности не будет, заявил Рябков

Односторонних уступок США по теме стратегической стабильности со стороны РФ не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:59

2022-03-12T12:59

2022-03-12T13:16

в мире

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Односторонних уступок США по теме стратегической стабильности со стороны РФ не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."На протяжении последних лет мы постоянно подчеркивали, что никаких односторонних уступок с российской стороны нет и быть не может. Никаких шагов вперед навстречу "хотелкам" США быть не может", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".Он подчеркнул, что Москва слишком долго убеждалась в том, что в Вашингтоне ее не слышат и не принимают в расчет коренные интересы России.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777819136.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сергей рябков