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Односторонних уступок США по теме стабильности не будет, заявил Рябков
Односторонних уступок США по теме стабильности не будет, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Односторонних уступок США по теме стабильности не будет, заявил Рябков
Односторонних уступок США по теме стратегической стабильности со стороны РФ не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:59
2022-03-12T13:16
в мире
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Односторонних уступок США по теме стратегической стабильности со стороны РФ не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."На протяжении последних лет мы постоянно подчеркивали, что никаких односторонних уступок с российской стороны нет и быть не может. Никаких шагов вперед навстречу "хотелкам" США быть не может", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".Он подчеркнул, что Москва слишком долго убеждалась в том, что в Вашингтоне ее не слышат и не принимают в расчет коренные интересы России.
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Дарья Буймова
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в мире, сша, сергей рябков
12:59 12.03.2022 (обновлено: 13:16 12.03.2022)
 
Односторонних уступок США по теме стабильности не будет, заявил Рябков

Замглавы Рябков заявил, что односторонних уступок по теме стратстабильности не будет

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Односторонних уступок США по теме стратегической стабильности со стороны РФ не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На протяжении последних лет мы постоянно подчеркивали, что никаких односторонних уступок с российской стороны нет и быть не может. Никаких шагов вперед навстречу "хотелкам" США быть не может", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
Он подчеркнул, что Москва слишком долго убеждалась в том, что в Вашингтоне ее не слышат и не принимают в расчет коренные интересы России.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 13:02
Рябков назвал новые санкции США беспрецедентными
 
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