https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777817106.html
Россия не готова говорить о том, что хотели бы навязать США, заявил Рябков
Россия не готова говорить о том, что хотели бы навязать США, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Россия не готова говорить о том, что хотели бы навязать США, заявил Рябков
Москва не готова вести диалог с Вашингтоном по тем темам, которые США навязывают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:45
2022-03-12T12:45
2022-03-12T13:07
в мире
джо байден
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва не готова вести диалог с Вашингтоном по тем темам, которые США навязывают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не готовы вести диалог, что, наверное, хотела бы навязать нам администрация США", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее Рябков назвал слова президента США Джо Байдена об опасности третьей мировой войны попыткой "навязать свою повестку дня всему международному сообществу".
https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777818412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, сергей рябков
12:45 12.03.2022 (обновлено: 13:07 12.03.2022)
Россия не готова говорить о том, что хотели бы навязать США, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не готова говорить о том, что хотят навязать США