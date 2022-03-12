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Россия не готова говорить о том, что хотели бы навязать США, заявил Рябков
Россия не готова говорить о том, что хотели бы навязать США, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Россия не готова говорить о том, что хотели бы навязать США, заявил Рябков
Москва не готова вести диалог с Вашингтоном по тем темам, которые США навязывают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:45
2022-03-12T13:07
в мире
джо байден
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва не готова вести диалог с Вашингтоном по тем темам, которые США навязывают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не готовы вести диалог, что, наверное, хотела бы навязать нам администрация США", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее Рябков назвал слова президента США Джо Байдена об опасности третьей мировой войны попыткой "навязать свою повестку дня всему международному сообществу".
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в мире, джо байден, сша, сергей рябков
12:45 12.03.2022 (обновлено: 13:07 12.03.2022)
 
Россия не готова говорить о том, что хотели бы навязать США, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не готова говорить о том, что хотят навязать США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва не готова вести диалог с Вашингтоном по тем темам, которые США навязывают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не готовы вести диалог, что, наверное, хотела бы навязать нам администрация США", - сказал он в эфире Первого канала.
Ранее Рябков назвал слова президента США Джо Байдена об опасности третьей мировой войны попыткой "навязать свою повестку дня всему международному сообществу".
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 12:59
Односторонних уступок США по теме стабильности не будет, заявил Рябков
 
В миреДжо БайденСШАСергей Рябков
 
 
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