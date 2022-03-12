https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777817106.html

Россия не готова говорить о том, что хотели бы навязать США, заявил Рябков

Россия не готова говорить о том, что хотели бы навязать США, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022

Россия не готова говорить о том, что хотели бы навязать США, заявил Рябков

Москва не готова вести диалог с Вашингтоном по тем темам, которые США навязывают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:45

2022-03-12T12:45

2022-03-12T13:07

в мире

джо байден

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва не готова вести диалог с Вашингтоном по тем темам, которые США навязывают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не готовы вести диалог, что, наверное, хотела бы навязать нам администрация США", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее Рябков назвал слова президента США Джо Байдена об опасности третьей мировой войны попыткой "навязать свою повестку дня всему международному сообществу".

https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777818412.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, сша, сергей рябков