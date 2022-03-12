https://ria.ru/20220312/demonizatsiya-1777787818.html

Антонов назвал заявления США о химоружии попыткой демонизировать Россию

Антонов назвал заявления США о химоружии попыткой демонизировать Россию - РИА Новости, 12.03.2022

Антонов назвал заявления США о химоружии попыткой демонизировать Россию

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что утверждения США о том, что РФ может применить химическое оружие на Украине, являются очередной попыткой... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T07:04

2022-03-12T07:04

2022-03-12T07:28

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что утверждения США о том, что РФ может применить химическое оружие на Украине, являются очередной попыткой демонизировать Россию."Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну", - прокомментировал Антонов СМИ заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные ДНР и ЛНР. Как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220312/krym-1777787442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, россия