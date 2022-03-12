https://ria.ru/20220312/bezopasnost-1777816381.html
В Москве предостерегли США от опрометчивых шагов в сфере безопасности
В Москве предостерегли США от опрометчивых шагов в сфере безопасности - РИА Новости, 12.03.2022
В Москве предостерегли США от опрометчивых шагов в сфере безопасности
Москва предостерегает США от опрометчивых шагов в сфере стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:38
2022-03-12T12:38
2022-03-12T12:48
в мире
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва предостерегает США от опрометчивых шагов в сфере стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Хотелось бы воспользоваться моментом, чтобы предупредить их (США) от опрометчивых шагов (в сфере стратегической стабильности)", - сказал он в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220226/medvedev-1775240574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, сергей рябков
12:38 12.03.2022 (обновлено: 12:48 12.03.2022)
В Москве предостерегли США от опрометчивых шагов в сфере безопасности
Замглавы МИД Рябков: Москва предостерегла США от опрометчивых шагов в сфере безопасности