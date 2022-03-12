https://ria.ru/20220312/bezopasnost-1777816381.html

В Москве предостерегли США от опрометчивых шагов в сфере безопасности

В Москве предостерегли США от опрометчивых шагов в сфере безопасности - РИА Новости, 12.03.2022

В Москве предостерегли США от опрометчивых шагов в сфере безопасности

Москва предостерегает США от опрометчивых шагов в сфере стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:38

2022-03-12T12:38

2022-03-12T12:48

в мире

сша

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва предостерегает США от опрометчивых шагов в сфере стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Хотелось бы воспользоваться моментом, чтобы предупредить их (США) от опрометчивых шагов (в сфере стратегической стабильности)", - сказал он в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220226/medvedev-1775240574.html

сша

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, сергей рябков