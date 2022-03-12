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Ситуация с европейской безопасностью радикально изменилась, заявил Рябков
Ситуация с европейской безопасностью радикально изменилась, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Ситуация с европейской безопасностью радикально изменилась, заявил Рябков
Предложения России по гарантиям безопасности сейчас не остаются в силе в их первоначальном виде, потому что ситуация, в первую очередь в Европе, радикально... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:24
2022-03-12T16:02
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
европа
безопасность
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности сейчас не остаются в силе в их первоначальном виде, потому что ситуация, в первую очередь в Европе, радикально изменилась, заявил в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы предприняли серьезнейшие усилия для сохранения и обеспечения архитектуры европейской безопасности без обрушения, которое возникло вследствие абсолютно безответственной, преступной линии, проводимой нынешним режимом в Киеве и его кураторами на Западе", — сказал Рябков."Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода (предложения России о гарантиях безопасности. — Прим. ред.), о которых вы сказали, остаются в силе — все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией, эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно", — отметил он в эфире Первого канала.
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сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, европа, безопасность
12:24 12.03.2022 (обновлено: 16:02 12.03.2022)
 
Ситуация с европейской безопасностью радикально изменилась, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: ситуация с европейской безопасностью радикально изменилась

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности сейчас не остаются в силе в их первоначальном виде, потому что ситуация, в первую очередь в Европе, радикально изменилась, заявил в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы предприняли серьезнейшие усилия для сохранения и обеспечения архитектуры европейской безопасности без обрушения, которое возникло вследствие абсолютно безответственной, преступной линии, проводимой нынешним режимом в Киеве и его кураторами на Западе", — сказал Рябков.
"Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода (предложения России о гарантиях безопасности. — Прим. ред.), о которых вы сказали, остаются в силе — все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией, эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно", — отметил он в эфире Первого канала.
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 08:00
В Киеве, как в Багдаде, — все спокойно
 
Сергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЕвропаБезопасность
 
 
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