12:24 12.03.2022 (обновлено: 16:02 12.03.2022)
Ситуация с европейской безопасностью радикально изменилась, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: ситуация с европейской безопасностью радикально изменилась
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности сейчас не остаются в силе в их первоначальном виде, потому что ситуация, в первую очередь в Европе, радикально изменилась, заявил в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы предприняли серьезнейшие усилия для сохранения и обеспечения архитектуры европейской безопасности без обрушения, которое возникло вследствие абсолютно безответственной, преступной линии, проводимой нынешним режимом в Киеве и его кураторами на Западе", — сказал Рябков.
"Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода (предложения России о гарантиях безопасности. — Прим. ред.), о которых вы сказали, остаются в силе — все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией, эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно", — отметил он в эфире Первого канала.
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