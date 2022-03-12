https://ria.ru/20220312/bezopasnost-1777814681.html

Ситуация с европейской безопасностью радикально изменилась, заявил Рябков

Ситуация с европейской безопасностью радикально изменилась, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022

Ситуация с европейской безопасностью радикально изменилась, заявил Рябков

Предложения России по гарантиям безопасности сейчас не остаются в силе в их первоначальном виде, потому что ситуация, в первую очередь в Европе, радикально... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:24

2022-03-12T12:24

2022-03-12T16:02

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

европа

безопасность

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности сейчас не остаются в силе в их первоначальном виде, потому что ситуация, в первую очередь в Европе, радикально изменилась, заявил в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы предприняли серьезнейшие усилия для сохранения и обеспечения архитектуры европейской безопасности без обрушения, которое возникло вследствие абсолютно безответственной, преступной линии, проводимой нынешним режимом в Киеве и его кураторами на Западе", — сказал Рябков."Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода (предложения России о гарантиях безопасности. — Прим. ред.), о которых вы сказали, остаются в силе — все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией, эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно", — отметил он в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777774959.html

россия

европа

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, европа, безопасность