https://ria.ru/20220312/aviatsiya-1777865358.html
Российская авиация за день уничтожила 79 военных объектов на Украине
Российская авиация за день уничтожила 79 военных объектов на Украине - РИА Новости, 12.03.2022
Российская авиация за день уничтожила 79 военных объектов на Украине
Российская авиация за день уничтожила 79 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T19:46
2022-03-12T19:46
2022-03-12T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская авиация за день уничтожила 79 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 79 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 места скопления боевой техники", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
19:46 12.03.2022 (обновлено: 20:16 12.03.2022)
Российская авиация за день уничтожила 79 военных объектов на Украине
Минобороны сообщило об уничтожении 79 объектов военной инфраструктуры Украины за день