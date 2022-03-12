Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/aviatsiya-1777865358.html
Российская авиация за день уничтожила 79 военных объектов на Украине
Российская авиация за день уничтожила 79 военных объектов на Украине - РИА Новости, 12.03.2022
Российская авиация за день уничтожила 79 военных объектов на Украине
Российская авиация за день уничтожила 79 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T19:46
2022-03-12T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777820033_0:65:3002:1754_1920x0_80_0_0_0226517a0eb8e9d4eeed4587686e81fe.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская авиация за день уничтожила 79 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 79 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 места скопления боевой техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220312/vertolet-1777864874.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777820033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_441505eeca1f70ef37af2650d4d9c19a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
19:46 12.03.2022 (обновлено: 20:16 12.03.2022)
 
Российская авиация за день уничтожила 79 военных объектов на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении 79 объектов военной инфраструктуры Украины за день

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская авиация за день уничтожила 79 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 79 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 места скопления боевой техники", - сказал Конашенков.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 19:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВКС сбили украинский вертолет и беспилотник "Байрактар"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала