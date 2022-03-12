https://ria.ru/20220312/aviatsiya-1777865358.html

Российская авиация за день уничтожила 79 военных объектов на Украине

Российская авиация за день уничтожила 79 военных объектов на Украине - РИА Новости, 12.03.2022

Российская авиация за день уничтожила 79 военных объектов на Украине

Российская авиация за день уничтожила 79 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T19:46

2022-03-12T19:46

2022-03-12T20:16

обострение ситуации в днр и лнр

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777820033_0:65:3002:1754_1920x0_80_0_0_0226517a0eb8e9d4eeed4587686e81fe.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская авиация за день уничтожила 79 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 79 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 места скопления боевой техники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220312/vertolet-1777864874.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс