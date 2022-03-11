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https://ria.ru/20220311/zaderzhanie-1777674897.html
Видео задержания подростков, "минировавших" школы и детсады
Появилось видео задержания подростков, рассылавших письма о "минировании" - РИА Новости, 11.03.2022
Видео задержания подростков, "минировавших" школы и детсады
ФСБ опубликовала видео спецоперации российских и белорусских силовиков по задержанию участников интернет-сообщества, которые рассылали письма о "минировании"... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:04
2022-03-11T15:04
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кгб белоруссии
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео спецоперации российских и белорусских силовиков по задержанию участников интернет-сообщества, которые рассылали письма о "минировании" зданий.На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов заходят в помещения, где проживали подозреваемые. Во время разговора один из них заявил, что сожалеет о содеянном и раскаивается. Задержанными оказались молодые люди в возрасте от 13 до 21 года.По информации ЦОС ФС, они причастны к массовому распространению с декабря 2021 года писем о "минировании" детских садов, школ, торговых центров и объектов органов власти. Операцию провели совместно с МВД и СК, а также с КГБ Белоруссии. Возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
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россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Задержания подозреваемых в распространении ложных сообщений с угрозами взрыва
Кадры задержания участников интернет-сообщества, массово распространявших ложные сообщения с угрозами взрыва социальных объектов и торговых центров в РФ и Белоруссии. Видео: ЦОС ФСБ России
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кгб белоруссии
15:04 11.03.2022
 
Появилось видео задержания подростков, рассылавших письма о "минировании"

ФСБ опубликовала видео задержания подростков, рассылавших письма о "минировании"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео спецоперации российских и белорусских силовиков по задержанию участников интернет-сообщества, которые рассылали письма о "минировании" зданий.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов заходят в помещения, где проживали подозреваемые. Во время разговора один из них заявил, что сожалеет о содеянном и раскаивается. Задержанными оказались молодые люди в возрасте от 13 до 21 года.
По информации ЦОС ФС, они причастны к массовому распространению с декабря 2021 года писем о "минировании" детских садов, школ, торговых центров и объектов органов власти. Операцию провели совместно с МВД и СК, а также с КГБ Белоруссии. Возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
Сапер - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 14:46
Серию "минирований" школ в Иваново организовали 13-летние подростки
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КГБ Белоруссии
 
 
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