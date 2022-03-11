https://ria.ru/20220311/zaderzhanie-1777674897.html

Видео задержания подростков, "минировавших" школы и детсады

Появилось видео задержания подростков, рассылавших письма о "минировании" - РИА Новости, 11.03.2022

Видео задержания подростков, "минировавших" школы и детсады

ФСБ опубликовала видео спецоперации российских и белорусских силовиков по задержанию участников интернет-сообщества, которые рассылали письма о "минировании"... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:04

2022-03-11T15:04

2022-03-11T15:04

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кгб белоруссии

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео спецоперации российских и белорусских силовиков по задержанию участников интернет-сообщества, которые рассылали письма о "минировании" зданий.На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов заходят в помещения, где проживали подозреваемые. Во время разговора один из них заявил, что сожалеет о содеянном и раскаивается. Задержанными оказались молодые люди в возрасте от 13 до 21 года.По информации ЦОС ФС, они причастны к массовому распространению с декабря 2021 года писем о "минировании" детских садов, школ, торговых центров и объектов органов власти. Операцию провели совместно с МВД и СК, а также с КГБ Белоруссии. Возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220221/minirovanie-1774078361.html

россия

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержания подозреваемых в распространении ложных сообщений с угрозами взрыва Кадры задержания участников интернет-сообщества, массово распространявших ложные сообщения с угрозами взрыва социальных объектов и торговых центров в РФ и Белоруссии. Видео: ЦОС ФСБ России 2022-03-11T15:04 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кгб белоруссии