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Япония обнародовала перечень продукции, запрещенной для ввоза в Россию
Япония обнародовала перечень продукции, запрещенной для ввоза в Россию - РИА Новости, 11.03.2022
Япония обнародовала перечень продукции, запрещенной для ввоза в Россию
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародовало перечень продукции, экспорт которой будет запрещен в Россию в свете событий на Украине, в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:16
2022-03-11T12:21
экспорт
санкции
санкции в отношении россии
япония
россия
украина
в мире
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ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародовало перечень продукции, экспорт которой будет запрещен в Россию в свете событий на Украине, в списке 57 позиций, 31 из которых – товары общего назначения, а еще 26 – технологические элементы, включая программное обеспечение.В частности, запрет на экспорт, который вступит в силу 18 марта, распространяется на полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое.Кроме этого, экспортный запрет вводится на навигационное оборудование, радиоэлектронное оборудование, оборудование для подводного наблюдения, дайверское оборудование. Также в списке значатся дизельные двигатели, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777626630.html
https://ria.ru/20220311/syre-1777326831.html
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экспорт, санкции, санкции в отношении россии, япония, россия, украина, в мире
12:16 11.03.2022 (обновлено: 12:21 11.03.2022)
 
Япония обнародовала перечень продукции, запрещенной для ввоза в Россию

Япония с 18 марта запрещает экспорт в Россию 57 позиций продукции, включая ПО

© Flickr / OiMaxФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Flickr / OiMax
Флаг Японии
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ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародовало перечень продукции, экспорт которой будет запрещен в Россию в свете событий на Украине, в списке 57 позиций, 31 из которых – товары общего назначения, а еще 26 – технологические элементы, включая программное обеспечение.
В частности, запрет на экспорт, который вступит в силу 18 марта, распространяется на полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое.
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Кроме этого, экспортный запрет вводится на навигационное оборудование, радиоэлектронное оборудование, оборудование для подводного наблюдения, дайверское оборудование. Также в списке значатся дизельные двигатели, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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