16:02 11.03.2022 (обновлено: 16:16 11.03.2022)
Источник: меры против Meta не распространятся на мессенджер WhatsApp
Меры против Meta не распространятся на WhatsApp, поскольку в нем не размещают информацию
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp не затронут меры, которые могут ввести в России против компании Meta, так как это средство коммуникации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения", - сказал собеседник агентства.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.