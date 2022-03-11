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Медиавойны
https://ria.ru/20220311/whatsapp-1777688249.html
Источник: меры против Meta не распространятся на мессенджер WhatsApp
Источник: меры против Meta не распространятся на мессенджер WhatsApp - РИА Новости, 11.03.2022
Источник: меры против Meta не распространятся на мессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp не затронут меры, которые могут ввести в России против компании Meta, так как это средство коммуникации, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:02
2022-03-11T16:16
медиавойны
технологии
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whatsapp inc.
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instagram
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp не затронут меры, которые могут ввести в России против компании Meta, так как это средство коммуникации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения", - сказал собеседник агентства.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
https://ria.ru/20220311/instagram-1777673047.html
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технологии, россия, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook, instagram
16:02 11.03.2022 (обновлено: 16:16 11.03.2022)
 
Источник: меры против Meta не распространятся на мессенджер WhatsApp

Меры против Meta не распространятся на WhatsApp, поскольку в нем не размещают информацию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp не затронут меры, которые могут ввести в России против компании Meta, так как это средство коммуникации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения", - сказал собеседник агентства.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:58
Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11:52
Рогозин удалил свой аккаунт в Facebook
 
МедиавойныТехнологииРоссияГенеральная прокуратура РФWhatsApp Inc.FacebookInstagram
 
 
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