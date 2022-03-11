https://ria.ru/20220311/whatsapp-1777688249.html

Источник: меры против Meta не распространятся на мессенджер WhatsApp

Источник: меры против Meta не распространятся на мессенджер WhatsApp - РИА Новости, 11.03.2022

Источник: меры против Meta не распространятся на мессенджер WhatsApp

Мессенджер WhatsApp не затронут меры, которые могут ввести в России против компании Meta, так как это средство коммуникации, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:02

2022-03-11T16:02

2022-03-11T16:16

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp не затронут меры, которые могут ввести в России против компании Meta, так как это средство коммуникации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения", - сказал собеседник агентства.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20220311/instagram-1777673047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook, instagram