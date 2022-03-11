17:52 11.03.2022 (обновлено: 18:15 11.03.2022)
В Минобороны назвали украинский вариант эвакуации из Волновахи нелепым
Минобороны назвало украинский вариант эвакуации из контролируемой ДНР Волновахи нелепым
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жители перешедшей под контроль ополчения ДНР Волновахи не хотят пользоваться гуманитарными коридорами, там уже налаживается мирная жизнь, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Предложенный украинской стороной вариант эвакуации из Волновахи, ввиду незнания истинной обстановки на "земле", в очередной раз ставит официальный Киев в нелепое положение, так как данный населенный пункт в настоящее время полностью контролируется подразделениями Народной милиции Донецкой народной республики, которые уже выстраивают мирную жизнь в Волновахе. С населением проводятся соответствующие гуманитарные мероприятия, и никто из жителей покидать свои дома не собирается", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.