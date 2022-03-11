https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777723048.html

В Минобороны назвали украинский вариант эвакуации из Волновахи нелепым

В Минобороны назвали украинский вариант эвакуации из Волновахи нелепым - РИА Новости, 11.03.2022

В Минобороны назвали украинский вариант эвакуации из Волновахи нелепым

Жители перешедшей под контроль ополчения ДНР Волновахи не хотят пользоваться гуманитарными коридорами, там уже налаживается мирная жизнь, заявил в пятницу... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:52

2022-03-11T17:52

2022-03-11T18:15

обострение ситуации в днр и лнр

волноваха

в мире

ситуация в днр и лнр

россия

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жители перешедшей под контроль ополчения ДНР Волновахи не хотят пользоваться гуманитарными коридорами, там уже налаживается мирная жизнь, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Предложенный украинской стороной вариант эвакуации из Волновахи, ввиду незнания истинной обстановки на "земле", в очередной раз ставит официальный Киев в нелепое положение, так как данный населенный пункт в настоящее время полностью контролируется подразделениями Народной милиции Донецкой народной республики, которые уже выстраивают мирную жизнь в Волновахе. С населением проводятся соответствующие гуманитарные мероприятия, и никто из жителей покидать свои дома не собирается", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777662006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

волноваха, в мире, ситуация в днр и лнр, россия, донецкая народная республика, украина