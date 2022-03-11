https://ria.ru/20220311/voennye-1777593589.html
Российские военные вышли за рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская
Российские военные вышли за рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская - РИА Новости, 11.03.2022
Российские военные вышли за рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская
Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское - Евгеновка - Октябрьская, сообщил официальный... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:01
2022-03-11T09:01
2022-03-11T11:45
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское - Евгеновка - Октябрьская, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Продвижение вперед составило 17 километров, добавил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия
09:01 11.03.2022 (обновлено: 11:45 11.03.2022)
Российские военные вышли за рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская
Российские военные на Украине вышли за рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская