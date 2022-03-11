https://ria.ru/20220311/vertolety-1777593805.html
Российские войска уничтожили три украинских вертолета за сутки
Российские войска уничтожили три украинских вертолета за сутки - РИА Новости, 11.03.2022
Российские войска уничтожили три украинских вертолета за сутки
Российская армия за последние сутки уничтожила три вертолёта и восемь беспилотников ВСУ, в том числе пять дронов "Байрактар", заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:03
2022-03-11T09:03
2022-03-11T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия за последние сутки уничтожила три вертолёта и восемь беспилотников ВСУ, в том числе пять дронов "Байрактар", заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять "Байрактар ТБ-2", - сказал он.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков о продвижении российских войск и ударе по военной инфраструктуре Украины
Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-11T09:03
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PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
09:03 11.03.2022 (обновлено: 10:21 11.03.2022)
Российские войска уничтожили три украинских вертолета за сутки
Российские войска за сутки уничтожили три украинских вертолета и пять "Байрактаров"