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Российские войска уничтожили три украинских вертолета за сутки

Российские войска уничтожили три украинских вертолета за сутки - РИА Новости, 11.03.2022

Российские войска уничтожили три украинских вертолета за сутки

Российская армия за последние сутки уничтожила три вертолёта и восемь беспилотников ВСУ, в том числе пять дронов "Байрактар", заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:03

2022-03-11T09:03

2022-03-11T10:21

обострение ситуации в днр и лнр

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия за последние сутки уничтожила три вертолёта и восемь беспилотников ВСУ, в том числе пять дронов "Байрактар", заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять "Байрактар ТБ-2", - сказал он.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Конашенков о продвижении российских войск и ударе по военной инфраструктуре Украины Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-11T09:03 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина