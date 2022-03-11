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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220311/vaktsinatsiya-1777695357.html
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 88 миллионов раз
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 88 миллионов раз - РИА Новости, 11.03.2022
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 88 миллионов раз
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России выполнена 88 277 878, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Вакцинация от COVID-19 первым компонентом РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:27
2022-03-11T16:33
коронавирус covid-19
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вакцинация
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коронавирусы
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россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России выполнена 88 277 878, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 88 277 878 раз, полностью - 84 489 088 раз", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, россия, общество, здоровье - общество
16:27 11.03.2022 (обновлено: 16:33 11.03.2022)
 
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 88 миллионов раз

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели 88 277 878 раз

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
В центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России выполнена 88 277 878, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

"Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 88 277 878 раз, полностью - 84 489 088 раз", - говорится в сообщении.
 
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