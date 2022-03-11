https://ria.ru/20220311/vaktsinatsiya-1777695357.html

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 88 миллионов раз

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 88 миллионов раз - РИА Новости, 11.03.2022

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 88 миллионов раз

Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России выполнена 88 277 878, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Вакцинация от COVID-19 первым компонентом РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:27

2022-03-11T16:27

2022-03-11T16:33

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России выполнена 88 277 878, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 88 277 878 раз, полностью - 84 489 088 раз", - говорится в сообщении.

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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