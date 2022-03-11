https://ria.ru/20220311/vaktsinatsiya-1777695357.html
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 88 миллионов раз
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 88 миллионов раз - РИА Новости, 11.03.2022
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 88 миллионов раз
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России выполнена 88 277 878, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Вакцинация от COVID-19 первым компонентом РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:27
2022-03-11T16:27
2022-03-11T16:33
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России выполнена 88 277 878, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 88 277 878 раз, полностью - 84 489 088 раз", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:27 11.03.2022 (обновлено: 16:33 11.03.2022)
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 88 миллионов раз
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели 88 277 878 раз