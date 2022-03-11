https://ria.ru/20220311/ukraina-1777632105.html

Кадыров жестко прошелся по украинским националистам

Кадыров развеял "подлый миф" украинских националистов - РИА Новости, 11.03.2022

Кадыров жестко прошелся по украинским националистам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейк от украинских националистов о гибели чеченского офицера. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:32

2022-03-11T12:32

2022-03-11T16:36

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

омон россии

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейк от украинских националистов о гибели чеченского офицера.Речь идет о командире ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзоре Бисаеве. Как отметил руководитель республики, вопреки распространяемым "бандеровцами и чеченоговорящими шайтанами" сообщениям, офицер жив и даже передал привет всем россиянам."Они не могут ничего поделать с нашими бойцами на поле боя, поэтому, потеряв мужское достоинство, начинают подло обзванивать их родственников", — написал Кадыров в своем телеграм-канале.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777513217.html

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Станислав Ванд

владимир путин, россия, украина, донбасс, омон россии, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)