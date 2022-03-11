Кадыров жестко прошелся по украинским националистам

12:32 11.03.2022 (обновлено: 16:36 11.03.2022)
Кадыров развеял "подлый миф" украинских националистов
Глава Чечни Кадыров развеял "подлый миф" о гибели чеченского офицера на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим России в Грозном
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейк от украинских националистов о гибели чеченского офицера.
Речь идет о командире ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзоре Бисаеве. Как отметил руководитель республики, вопреки распространяемым "бандеровцами и чеченоговорящими шайтанами" сообщениям, офицер жив и даже передал привет всем россиянам.
"Они не могут ничего поделать с нашими бойцами на поле боя, поэтому, потеряв мужское достоинство, начинают подло обзванивать их родственников", — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.