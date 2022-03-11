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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777632105.html
Кадыров жестко прошелся по украинским националистам
Кадыров развеял "подлый миф" украинских националистов - РИА Новости, 11.03.2022
Кадыров жестко прошелся по украинским националистам
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейк от украинских националистов о гибели чеченского офицера. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:32
2022-03-11T16:36
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
омон россии
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейк от украинских националистов о гибели чеченского офицера.Речь идет о командире ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзоре Бисаеве. Как отметил руководитель республики, вопреки распространяемым "бандеровцами и чеченоговорящими шайтанами" сообщениям, офицер жив и даже передал привет всем россиянам."Они не могут ничего поделать с нашими бойцами на поле боя, поэтому, потеряв мужское достоинство, начинают подло обзванивать их родственников", — написал Кадыров в своем телеграм-канале.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777513217.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, омон россии, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
12:32 11.03.2022 (обновлено: 16:36 11.03.2022)
 
Кадыров развеял "подлый миф" украинских националистов

Глава Чечни Кадыров развеял "подлый миф" о гибели чеченского офицера на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим России в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим России в Грозном - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейк от украинских националистов о гибели чеченского офицера.
Речь идет о командире ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзоре Бисаеве. Как отметил руководитель республики, вопреки распространяемым "бандеровцами и чеченоговорящими шайтанами" сообщениям, офицер жив и даже передал привет всем россиянам.
"Они не могут ничего поделать с нашими бойцами на поле боя, поэтому, потеряв мужское достоинство, начинают подло обзванивать их родственников", — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 16:59
Кадыров рассказал о мечте, которую разрушила Британия
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассОМОН РоссииРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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