https://ria.ru/20220311/ukraina-1777592699.html
Минобороны сообщило об ударе по объектам военной инфраструктуры Украины
Минобороны сообщило об ударе по объектам военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 11.03.2022
Минобороны сообщило об ударе по объектам военной инфраструктуры Украины
Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:55
2022-03-11T08:55
2022-03-11T09:27
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777593216.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
08:55 11.03.2022 (обновлено: 09:27 11.03.2022)
Минобороны сообщило об ударе по объектам военной инфраструктуры Украины
Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по военным объектам Украины