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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777592699.html
Минобороны сообщило об ударе по объектам военной инфраструктуры Украины
Минобороны сообщило об ударе по объектам военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 11.03.2022
Минобороны сообщило об ударе по объектам военной инфраструктуры Украины
Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:55
2022-03-11T09:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777593216.html
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в мире, украина, россия
08:55 11.03.2022 (обновлено: 09:27 11.03.2022)
 
Минобороны сообщило об ударе по объектам военной инфраструктуры Украины

Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по военным объектам Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в поселке Сартана в Донецкой народной республике
Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Сартана в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков.
Конашенков о продвижении российских войск и ударе по военной инфраструктуре Украины - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили 3213 объектов военной инфраструктуры Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссия
 
 
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