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Тверская область
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Руденя: строительство Западного моста в Твери идет по графику
Руденя: строительство Западного моста в Твери идет по графику - РИА Новости, 11.03.2022
Руденя: строительство Западного моста в Твери идет по графику
Строительство Западного моста в Твери, который соединит Пролетарский и Заволжский районы Твери, снизив тем самым транспортные потоки через центр областной... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:04
2022-03-11T18:04
тверская область
игорь руденя
строительство
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ТВЕРЬ, 11 мар – РИА Новости. Строительство Западного моста в Твери, который соединит Пролетарский и Заволжский районы Твери, снизив тем самым транспортные потоки через центр областной столицы, идет по графику, завершить работы планируется в конце 2025 года, сообщил в пятницу губернатор Тверской области Игорь Руденя во время посещения стройплощадки.Мост также обеспечит транспортную доступность медицинского кластера в районе Областной клинической больницы и удобный выезд на трассу М-10. идет по графику, завершить работы планируется в конце 2025 года, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя во время посещения стройплощадки объекта."Строительство Западного моста идет в четком соответствии с графиком. Мы видим высокую активность на стройке. Сейчас устанавливается шпунт, чтобы бурить и погружать первые сваи на второй опоре. Практически сформированы подъездные пути. Хочу отметить – в период санкционных ограничений у нас появилось больше возможностей проводить импортозамещение, в том числе на этом объекте", – сказал Руденя журналистам.Региону на 2021-2024 годы из федерального бюджета на строительство Западного моста выделены 11,2 миллиарда рублей. Это будет сооружение протяженностью почти 3 километра с шестью полосами для движения.
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игорь руденя, строительство
18:04 11.03.2022
 

Руденя: строительство Западного моста в Твери идет по графику

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время посещения стройплощадки Западного моста в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время посещения стройплощадки Западного моста в Твери - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 11 мар – РИА Новости. Строительство Западного моста в Твери, который соединит Пролетарский и Заволжский районы Твери, снизив тем самым транспортные потоки через центр областной столицы, идет по графику, завершить работы планируется в конце 2025 года, сообщил в пятницу губернатор Тверской области Игорь Руденя во время посещения стройплощадки.
Мост также обеспечит транспортную доступность медицинского кластера в районе Областной клинической больницы и удобный выезд на трассу М-10. идет по графику, завершить работы планируется в конце 2025 года, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя во время посещения стройплощадки объекта.
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"Строительство Западного моста идет в четком соответствии с графиком. Мы видим высокую активность на стройке. Сейчас устанавливается шпунт, чтобы бурить и погружать первые сваи на второй опоре. Практически сформированы подъездные пути. Хочу отметить – в период санкционных ограничений у нас появилось больше возможностей проводить импортозамещение, в том числе на этом объекте", – сказал Руденя журналистам.
Региону на 2021-2024 годы из федерального бюджета на строительство Западного моста выделены 11,2 миллиарда рублей. Это будет сооружение протяженностью почти 3 километра с шестью полосами для движения.
 
Тверская областьИгорь РуденяСтроительство
 
 
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