https://ria.ru/20220311/tver-1777728909.html

Руденя: строительство Западного моста в Твери идет по графику

Руденя: строительство Западного моста в Твери идет по графику - РИА Новости, 11.03.2022

Руденя: строительство Западного моста в Твери идет по графику

Строительство Западного моста в Твери, который соединит Пролетарский и Заволжский районы Твери, снизив тем самым транспортные потоки через центр областной... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:04

2022-03-11T18:04

2022-03-11T18:04

тверская область

игорь руденя

строительство

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ТВЕРЬ, 11 мар – РИА Новости. Строительство Западного моста в Твери, который соединит Пролетарский и Заволжский районы Твери, снизив тем самым транспортные потоки через центр областной столицы, идет по графику, завершить работы планируется в конце 2025 года, сообщил в пятницу губернатор Тверской области Игорь Руденя во время посещения стройплощадки.Мост также обеспечит транспортную доступность медицинского кластера в районе Областной клинической больницы и удобный выезд на трассу М-10. идет по графику, завершить работы планируется в конце 2025 года, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя во время посещения стройплощадки объекта."Строительство Западного моста идет в четком соответствии с графиком. Мы видим высокую активность на стройке. Сейчас устанавливается шпунт, чтобы бурить и погружать первые сваи на второй опоре. Практически сформированы подъездные пути. Хочу отметить – в период санкционных ограничений у нас появилось больше возможностей проводить импортозамещение, в том числе на этом объекте", – сказал Руденя журналистам.Региону на 2021-2024 годы из федерального бюджета на строительство Западного моста выделены 11,2 миллиарда рублей. Это будет сооружение протяженностью почти 3 километра с шестью полосами для движения.

https://ria.ru/20220310/verkhnevolzhe-1777537758.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, строительство