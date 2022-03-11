https://ria.ru/20220311/sumy-1777727831.html
Украинские националисты грабят жителей в Сумах
Украинские националисты грабят жителей в Сумах - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские националисты грабят жителей в Сумах
В Сумах бесчинствуют националисты, проводят рейды по частным домовладениям и грабят людей, отнимая продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:02
2022-03-11T18:02
2022-03-11T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
украина
сумы
в мире
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. В Сумах бесчинствуют националисты, проводят рейды по частным домовладениям и грабят людей, отнимая продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также личные автомобили под угрозой убийства, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Сумах националисты проводят рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства, насильно изымают у людей продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также личные автомобили", - сказал он.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777723381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сумы, в мире, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:02 11.03.2022 (обновлено: 18:03 11.03.2022)
Украинские националисты грабят жителей в Сумах
Минобороны: украинские националисты грабят жителей в Сумах, угрожая им убийством