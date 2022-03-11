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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/sumy-1777727831.html
Украинские националисты грабят жителей в Сумах
Украинские националисты грабят жителей в Сумах - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские националисты грабят жителей в Сумах
В Сумах бесчинствуют националисты, проводят рейды по частным домовладениям и грабят людей, отнимая продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:02
2022-03-11T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
украина
сумы
в мире
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. В Сумах бесчинствуют националисты, проводят рейды по частным домовладениям и грабят людей, отнимая продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также личные автомобили под угрозой убийства, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Сумах националисты проводят рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства, насильно изымают у людей продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также личные автомобили", - сказал он.
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украина, сумы, в мире, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:02 11.03.2022 (обновлено: 18:03 11.03.2022)
 
Украинские националисты грабят жителей в Сумах

Минобороны: украинские националисты грабят жителей в Сумах, угрожая им убийством

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. В Сумах бесчинствуют националисты, проводят рейды по частным домовладениям и грабят людей, отнимая продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также личные автомобили под угрозой убийства, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Сумах националисты проводят рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства, насильно изымают у людей продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также личные автомобили", - сказал он.
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 17:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев запретил мэрам городов гуманитарные контакты с Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаСумыВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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