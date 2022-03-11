https://ria.ru/20220311/sumy-1777727831.html

Украинские националисты грабят жителей в Сумах

Украинские националисты грабят жителей в Сумах - РИА Новости, 11.03.2022

Украинские националисты грабят жителей в Сумах

В Сумах бесчинствуют националисты, проводят рейды по частным домовладениям и грабят людей, отнимая продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:02

2022-03-11T18:02

2022-03-11T18:03

обострение ситуации в днр и лнр

украина

сумы

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. В Сумах бесчинствуют националисты, проводят рейды по частным домовладениям и грабят людей, отнимая продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также личные автомобили под угрозой убийства, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Сумах националисты проводят рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства, насильно изымают у людей продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также личные автомобили", - сказал он.

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777723381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, сумы, в мире, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)