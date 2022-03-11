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Амурская область
https://ria.ru/20220311/stroymaterialy-1777637253.html
Глава Приамурья сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы
Глава Приамурья сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы - РИА Новости, 11.03.2022
Глава Приамурья сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что контролирующие органы займутся необоснованным повышением цен на некоторые стройматериалы в регионе. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:45
2022-03-11T12:45
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что контролирующие органы займутся необоснованным повышением цен на некоторые стройматериалы в регионе.Заседание регионального штаба по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере обсудили в правительстве Приамурья, о ситуации в отрасли строительства доложил министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков.Он отметил, что составлен список из 10 системообразующих предприятий, ведётся мониторинг цен на продукцию, поставки материалов и оборудования. По словам Сибирякова, в области на сегодня "нет срывов, существенных отклонений в графиках строительства, потребности стройматериалов".За последнюю неделю не отмечено существенного роста цен на щебень, ПГС, цемент, бетон, кирпич, но заметно подорожали привозные материалы: плитка, штукатурка, напольные покрытия, рубероид. Также на заседании было озвучено, что одно из местных предприятий "намерено почти в два раза повысить цену на поставляемый песок".В министерстве строительства и архитектуры Амурской области прорабатываются меры поддержки для предприятий отрасли.
https://realty.ria.ru/20220309/stroymaterialy-1777298546.html
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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
12:45 11.03.2022
 
Глава Приамурья сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы

Глава Приамурья Василий Орлов сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы

© РИА Новости / Сергей ВенявскийСтроительные плиты
Строительные плиты - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
Строительные плиты . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что контролирующие органы займутся необоснованным повышением цен на некоторые стройматериалы в регионе.
Заседание регионального штаба по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере обсудили в правительстве Приамурья, о ситуации в отрасли строительства доложил министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков.
Кирпич - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 15:17
В Подмосковье усилят контроль за ценами на стройматериалы
Он отметил, что составлен список из 10 системообразующих предприятий, ведётся мониторинг цен на продукцию, поставки материалов и оборудования. По словам Сибирякова, в области на сегодня "нет срывов, существенных отклонений в графиках строительства, потребности стройматериалов".
За последнюю неделю не отмечено существенного роста цен на щебень, ПГС, цемент, бетон, кирпич, но заметно подорожали привозные материалы: плитка, штукатурка, напольные покрытия, рубероид. Также на заседании было озвучено, что одно из местных предприятий "намерено почти в два раза повысить цену на поставляемый песок".
"Никаких оснований для таких повышений на сегодня нет. Необоснованное повышение цен на некоторые стройматериалы непозволительно. Такими вопросами должны заняться наши коллеги из контролирующих органов", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья
В министерстве строительства и архитектуры Амурской области прорабатываются меры поддержки для предприятий отрасли.
стройматериалы, цемент, деньги, рубли, цены - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:22Липецкая область
Власти Липецкой области взяли под контроль цены на стройматериалы
 
Амурская областьЭкономикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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