https://ria.ru/20220311/stroymaterialy-1777637253.html
Глава Приамурья сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы
Глава Приамурья сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы - РИА Новости, 11.03.2022
Глава Приамурья сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что контролирующие органы займутся необоснованным повышением цен на некоторые стройматериалы в регионе. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:45
2022-03-11T12:45
2022-03-11T12:45
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589083274_0:51:2796:1624_1920x0_80_0_0_fbe9fcee497e411d8f6183894115ce38.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что контролирующие органы займутся необоснованным повышением цен на некоторые стройматериалы в регионе.Заседание регионального штаба по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере обсудили в правительстве Приамурья, о ситуации в отрасли строительства доложил министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков.Он отметил, что составлен список из 10 системообразующих предприятий, ведётся мониторинг цен на продукцию, поставки материалов и оборудования. По словам Сибирякова, в области на сегодня "нет срывов, существенных отклонений в графиках строительства, потребности стройматериалов".За последнюю неделю не отмечено существенного роста цен на щебень, ПГС, цемент, бетон, кирпич, но заметно подорожали привозные материалы: плитка, штукатурка, напольные покрытия, рубероид. Также на заседании было озвучено, что одно из местных предприятий "намерено почти в два раза повысить цену на поставляемый песок".В министерстве строительства и архитектуры Амурской области прорабатываются меры поддержки для предприятий отрасли.
https://realty.ria.ru/20220309/stroymaterialy-1777298546.html
https://ria.ru/20220303/stroymaterialy-1776260259.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589083274_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_c63af4f026c255a249cc363fc4c92a1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
Глава Приамурья сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы
Глава Приамурья Василий Орлов сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что контролирующие органы займутся необоснованным повышением цен на некоторые стройматериалы в регионе.
Заседание регионального штаба по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере обсудили в правительстве Приамурья, о ситуации в отрасли строительства доложил министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков.
Он отметил, что составлен список из 10 системообразующих предприятий, ведётся мониторинг цен на продукцию, поставки материалов и оборудования. По словам Сибирякова, в области на сегодня "нет срывов, существенных отклонений в графиках строительства, потребности стройматериалов".
За последнюю неделю не отмечено существенного роста цен на щебень, ПГС, цемент, бетон, кирпич, но заметно подорожали привозные материалы: плитка, штукатурка, напольные покрытия, рубероид. Также на заседании было озвучено, что одно из местных предприятий "намерено почти в два раза повысить цену на поставляемый песок".
"Никаких оснований для таких повышений на сегодня нет. Необоснованное повышение цен на некоторые стройматериалы непозволительно. Такими вопросами должны заняться наши коллеги из контролирующих органов", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья
В министерстве строительства и архитектуры Амурской области
прорабатываются меры поддержки для предприятий отрасли.