https://ria.ru/20220311/stroymaterialy-1777637253.html

Глава Приамурья сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы

Глава Приамурья сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы - РИА Новости, 11.03.2022

Глава Приамурья сообщил о жестком контроле за ценами на стройматериалы

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что контролирующие органы займутся необоснованным повышением цен на некоторые стройматериалы в регионе. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:45

2022-03-11T12:45

2022-03-11T12:45

амурская область

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что контролирующие органы займутся необоснованным повышением цен на некоторые стройматериалы в регионе.Заседание регионального штаба по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере обсудили в правительстве Приамурья, о ситуации в отрасли строительства доложил министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков.Он отметил, что составлен список из 10 системообразующих предприятий, ведётся мониторинг цен на продукцию, поставки материалов и оборудования. По словам Сибирякова, в области на сегодня "нет срывов, существенных отклонений в графиках строительства, потребности стройматериалов".За последнюю неделю не отмечено существенного роста цен на щебень, ПГС, цемент, бетон, кирпич, но заметно подорожали привозные материалы: плитка, штукатурка, напольные покрытия, рубероид. Также на заседании было озвучено, что одно из местных предприятий "намерено почти в два раза повысить цену на поставляемый песок".В министерстве строительства и архитектуры Амурской области прорабатываются меры поддержки для предприятий отрасли.

https://realty.ria.ru/20220309/stroymaterialy-1777298546.html

https://ria.ru/20220303/stroymaterialy-1776260259.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)