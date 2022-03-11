Губернатор Колымы отказался от аккаунтов в Facebook и Instagram
Губернатор Колымы Сергей Носов отказался от аккаунтов в Facebook и Instagram
Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
МАГАДАН, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что не будет больше использовать площадки Facebook и Instagram, на которых ранее размещал информацию о своей работе, в связи с разрешением призывов к насилию в этих соцсетях.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
"В связи с решением компании Meta поддерживать сообщения, которые призывают к насилию по отношению к нашим гражданам, нашим военным и нашей стране, считаю для себя невозможным продолжать использовать площадки Facebook и Instagram. С большим уважением отношусь к многотысячной аудитории своих аккаунтов, поэтому продолжу размещать информацию о событиях в Магаданской области, но комментарии и личное общение предлагаю перенести в Одноклассники и ВКонтакте. Для получения оперативных новостей подписывайтесь на Telegram-канал, ссылка в профиле. Ваш Сергей Носов", - написал губернатор на своей странице в Instagram. ⠀
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если так – надо решительно пресечь их деятельность. Москва ждет от корпорации Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан РФ, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил, а Генпрокуратура требует признать Meta экстремистской и запретить в РФ.