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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/sotsseti-1777688385.html
Губернатор Колымы отказался от аккаунтов в Facebook и Instagram
Губернатор Колымы отказался от аккаунтов в Facebook и Instagram - РИА Новости, 11.03.2022
Губернатор Колымы отказался от аккаунтов в Facebook и Instagram
Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что не будет больше использовать площадки Facebook и Instagram, на которых ранее размещал информацию о... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:03
2022-03-11T16:03
обострение ситуации в днр и лнр
александр лукашенко
дмитрий песков
сергей носов
москва
россия
магаданская область
генеральная прокуратура рф
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МАГАДАН, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что не будет больше использовать площадки Facebook и Instagram, на которых ранее размещал информацию о своей работе, в связи с разрешением призывов к насилию в этих соцсетях.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."В связи с решением компании Meta поддерживать сообщения, которые призывают к насилию по отношению к нашим гражданам, нашим военным и нашей стране, считаю для себя невозможным продолжать использовать площадки Facebook и Instagram. С большим уважением отношусь к многотысячной аудитории своих аккаунтов, поэтому продолжу размещать информацию о событиях в Магаданской области, но комментарии и личное общение предлагаю перенести в Одноклассники и ВКонтакте. Для получения оперативных новостей подписывайтесь на Telegram-канал, ссылка в профиле. Ваш Сергей Носов", - написал губернатор на своей странице в Instagram. ⠀Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если так – надо решительно пресечь их деятельность. Москва ждет от корпорации Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан РФ, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил, а Генпрокуратура требует признать Meta экстремистской и запретить в РФ.
https://ria.ru/20220311/meta-1777601516.html
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александр лукашенко, дмитрий песков, сергей носов, москва, россия, магаданская область, генеральная прокуратура рф, одноклассники, facebook, telegram (приложение), ситуация в днр и лнр, общество
16:03 11.03.2022
 
Губернатор Колымы отказался от аккаунтов в Facebook и Instagram

Губернатор Колымы Сергей Носов отказался от аккаунтов в Facebook и Instagram

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
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МАГАДАН, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что не будет больше использовать площадки Facebook и Instagram, на которых ранее размещал информацию о своей работе, в связи с разрешением призывов к насилию в этих соцсетях.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
10:00
Ульяновский губернатор отказался от Facebook после заявления Meta
"В связи с решением компании Meta поддерживать сообщения, которые призывают к насилию по отношению к нашим гражданам, нашим военным и нашей стране, считаю для себя невозможным продолжать использовать площадки Facebook и Instagram. С большим уважением отношусь к многотысячной аудитории своих аккаунтов, поэтому продолжу размещать информацию о событиях в Магаданской области, но комментарии и личное общение предлагаю перенести в Одноклассники и ВКонтакте. Для получения оперативных новостей подписывайтесь на Telegram-канал, ссылка в профиле. Ваш Сергей Носов", - написал губернатор на своей странице в Instagram. ⠀
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если так – надо решительно пресечь их деятельность. Москва ждет от корпорации Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан РФ, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил, а Генпрокуратура требует признать Meta экстремистской и запретить в РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
15:55
Собянин прекратил вести аккаунт в Instagram
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковСергей НосовМоскваРоссияМагаданская областьГенеральная прокуратура РФОдноклассникиFacebookTelegram (приложение)Ситуация в ДНР и ЛНРОбщество
 
 
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