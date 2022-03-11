https://ria.ru/20220311/sotsseti-1777688385.html

Губернатор Колымы отказался от аккаунтов в Facebook и Instagram

Губернатор Колымы отказался от аккаунтов в Facebook и Instagram - РИА Новости, 11.03.2022

Губернатор Колымы отказался от аккаунтов в Facebook и Instagram

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что не будет больше использовать площадки Facebook и Instagram, на которых ранее размещал информацию о... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:03

2022-03-11T16:03

2022-03-11T16:03

обострение ситуации в днр и лнр

александр лукашенко

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сергей носов

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МАГАДАН, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что не будет больше использовать площадки Facebook и Instagram, на которых ранее размещал информацию о своей работе, в связи с разрешением призывов к насилию в этих соцсетях.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."В связи с решением компании Meta поддерживать сообщения, которые призывают к насилию по отношению к нашим гражданам, нашим военным и нашей стране, считаю для себя невозможным продолжать использовать площадки Facebook и Instagram. С большим уважением отношусь к многотысячной аудитории своих аккаунтов, поэтому продолжу размещать информацию о событиях в Магаданской области, но комментарии и личное общение предлагаю перенести в Одноклассники и ВКонтакте. Для получения оперативных новостей подписывайтесь на Telegram-канал, ссылка в профиле. Ваш Сергей Носов", - написал губернатор на своей странице в Instagram. ⠀Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если так – надо решительно пресечь их деятельность. Москва ждет от корпорации Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан РФ, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил, а Генпрокуратура требует признать Meta экстремистской и запретить в РФ.

https://ria.ru/20220311/meta-1777601516.html

https://ria.ru/20220311/sobyanin-1777686632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, дмитрий песков, сергей носов, москва, россия, магаданская область, генеральная прокуратура рф, одноклассники, facebook, telegram (приложение), ситуация в днр и лнр, общество