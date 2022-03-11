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Сервис такси "Ситимобил" прекратит свою деятельность
Сервис такси "Ситимобил" прекратит свою деятельность - РИА Новости, 11.03.2022
Сервис такси "Ситимобил" прекратит свою деятельность
Акционеры сервиса городской мобильности "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании, при этом сервис каршеринга "Ситидрайв" продолжит свою... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:54
2022-03-11T22:30
ситимобил
экономика
москва
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости/Прайм. Акционеры сервиса городской мобильности "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании, при этом сервис каршеринга "Ситидрайв" продолжит свою работу, сообщили в компании."Акционеры сервиса городской мобильности "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении. "Ситимобил" — сервис городской мобильности, который объединяет различные способы передвижения: такси, электросамокаты, каршеринг, а также иные услуги, в том числе доставку. Работает более чем в 80 городах России. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов поездок в Москве и большинстве городов присутствия. В 2019 году "Ситимобил" стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного "ВКонтакте" и "Сбером". Каршеринг "Ситидрайв" — часть сервиса городской мобильности "Ситимобил".
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ситимобил, экономика, москва, россия
19:54 11.03.2022 (обновлено: 22:30 11.03.2022)
 
Сервис такси "Ситимобил" прекратит свою деятельность

Акционеры сервиса такси "Ситимобил" решили прекратить его деятельность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы такси "Ситимобил"
Автомобиль службы такси Ситимобил - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль службы такси "Ситимобил"
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости/Прайм. Акционеры сервиса городской мобильности "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании, при этом сервис каршеринга "Ситидрайв" продолжит свою работу, сообщили в компании.
"Акционеры сервиса городской мобильности "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении.
"Ситимобил" — сервис городской мобильности, который объединяет различные способы передвижения: такси, электросамокаты, каршеринг, а также иные услуги, в том числе доставку. Работает более чем в 80 городах России. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов поездок в Москве и большинстве городов присутствия. В 2019 году "Ситимобил" стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного "ВКонтакте" и "Сбером". Каршеринг "Ситидрайв" — часть сервиса городской мобильности "Ситимобил".
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