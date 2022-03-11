https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777729588.html

Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России

Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России - РИА Новости, 11.03.2022

Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России

Европейский союз намерен ввести против России очередной пакет санкций в связи с ситуацией на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:05

2022-03-11T18:05

2022-03-11T19:15

россия

евросоюз

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еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Европейский союз намерен ввести против России очередной пакет санкций в связи с ситуацией на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Единство позволило нам принять три пакета санкций против России, которые оказали немедленное, мощное влияние. Мы примем четвертый пакет санкций, который позволит еще больше изолировать Россию от мировой экономики и заставить ее заплатить еще большую цену за операцию против Украины", — сказала фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита во Франции.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Евросоюза и причины для их введения трудно обосновать логически.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен