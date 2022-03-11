18:05 11.03.2022 (обновлено: 19:15 11.03.2022)
Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России из-за ситуации на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Европейский союз намерен ввести против России очередной пакет санкций в связи с ситуацией на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Единство позволило нам принять три пакета санкций против России, которые оказали немедленное, мощное влияние. Мы примем четвертый пакет санкций, который позволит еще больше изолировать Россию от мировой экономики и заставить ее заплатить еще большую цену за операцию против Украины", — сказала фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита во Франции.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Евросоюза и причины для их введения трудно обосновать логически.