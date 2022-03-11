Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777704201.html
Советник Зеленского призвал ввести как можно больше санкций против России
Советник Зеленского призвал ввести как можно больше санкций против России - РИА Новости, 11.03.2022
Советник Зеленского призвал ввести как можно больше санкций против России
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала CNN призвал к немедленному и максимально возможному ужесточению санкций... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:57
2022-03-11T16:57
в мире
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_61c03c1a29a05f36feebc3c84aefdee9.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала CNN призвал к немедленному и максимально возможному ужесточению санкций против России, которая, по его словам, все еще сохраняет возможность финансировать свою "военную машину"."На самом деле российская экономика все еще более-менее окей. У них все еще есть этот канал финансирования своей военной машины... Мы хотим большего. Как можно больше (санкций – ред.) необходимо вводить немедленно", - сказал он, выступая в эфире американского телеканала CNN.Устенко, в частности, призвал прекратить закупки нефти в России и заявил об "абсолютной необходимости" применения вторичных санкций к тем, кто не придерживается рестрикций, вводимых западными странами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/ukraina-1777698110.html
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_17bc1af66ffde6b2089f9af8537ee47c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии
16:57 11.03.2022
 
Советник Зеленского призвал ввести как можно больше санкций против России

Советник Зеленского Устенко призвал ввести как можно больше санкций против России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаг у здания генерального консульства Украины
Флаг у здания генерального консульства Украины - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Флаг у здания генерального консульства Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала CNN призвал к немедленному и максимально возможному ужесточению санкций против России, которая, по его словам, все еще сохраняет возможность финансировать свою "военную машину".
"На самом деле российская экономика все еще более-менее окей. У них все еще есть этот канал финансирования своей военной машины... Мы хотим большего. Как можно больше (санкций – ред.) необходимо вводить немедленно", - сказал он, выступая в эфире американского телеканала CNN.
Устенко, в частности, призвал прекратить закупки нефти в России и заявил об "абсолютной необходимости" применения вторичных санкций к тем, кто не придерживается рестрикций, вводимых западными странами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 16:36В мире
Украина хочет забрать арестованные средства Центробанка России
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала