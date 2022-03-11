https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777704201.html

Советник Зеленского призвал ввести как можно больше санкций против России

Советник Зеленского призвал ввести как можно больше санкций против России - РИА Новости, 11.03.2022

Советник Зеленского призвал ввести как можно больше санкций против России

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала CNN призвал к немедленному и максимально возможному ужесточению санкций... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:57

2022-03-11T16:57

2022-03-11T16:57

в мире

украина

россия

дмитрий песков

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вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала CNN призвал к немедленному и максимально возможному ужесточению санкций против России, которая, по его словам, все еще сохраняет возможность финансировать свою "военную машину"."На самом деле российская экономика все еще более-менее окей. У них все еще есть этот канал финансирования своей военной машины... Мы хотим большего. Как можно больше (санкций – ред.) необходимо вводить немедленно", - сказал он, выступая в эфире американского телеканала CNN.Устенко, в частности, призвал прекратить закупки нефти в России и заявил об "абсолютной необходимости" применения вторичных санкций к тем, кто не придерживается рестрикций, вводимых западными странами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/ukraina-1777698110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии