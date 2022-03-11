https://ria.ru/20220311/rozy-1777610724.html

Свыше 1,5 миллионов роз было срезано в подмосковных теплицах к 8 марта

Свыше 1,5 миллионов роз было срезано в подмосковных теплицах к 8 марта - РИА Новости, 11.03.2022

Свыше 1,5 миллионов роз было срезано в подмосковных теплицах к 8 марта

Более 1,5 миллиона роз было срезано в теплицах Московской области к празднику 8 марта, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:04

2022-03-11T11:04

2022-03-11T11:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

цветы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777611839_74:0:735:372_1920x0_80_0_0_389aad8ec43f88f83007afc9a93bf3c7.jpg

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Более 1,5 миллиона роз было срезано в теплицах Московской области к празднику 8 марта, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Срез цветов производители осуществляли каждый день. В сутки по 65-75 тысяч роз на одно предприятие.Крупнейшими производителями цветов являются "ТК Подосинки" - 18 миллионов штук, "Мосроза" (13,5 миллионов) и "Егорьевское" (3,5 миллионов)."В отличие от других месяцев в году, когда их срезают от 200 тысяч до 500 тысяч в сутки, перед 8 марта, производители фиксировали цифры по срезу в миллион только за сутки на одном предприятии. Раменские теплицы рассказали, что в сутки они срезали рекордное количество тюльпанов - больше 1,2 миллиона цветков за один раз", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220310/biznes-1777493388.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), цветы