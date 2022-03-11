https://ria.ru/20220311/rozy-1777610724.html
Свыше 1,5 миллионов роз было срезано в подмосковных теплицах к 8 марта
Свыше 1,5 миллионов роз было срезано в подмосковных теплицах к 8 марта - РИА Новости, 11.03.2022
Свыше 1,5 миллионов роз было срезано в подмосковных теплицах к 8 марта
Более 1,5 миллиона роз было срезано в теплицах Московской области к празднику 8 марта, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:04
2022-03-11T11:04
2022-03-11T11:04
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цветы
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Более 1,5 миллиона роз было срезано в теплицах Московской области к празднику 8 марта, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Срез цветов производители осуществляли каждый день. В сутки по 65-75 тысяч роз на одно предприятие.Крупнейшими производителями цветов являются "ТК Подосинки" - 18 миллионов штук, "Мосроза" (13,5 миллионов) и "Егорьевское" (3,5 миллионов)."В отличие от других месяцев в году, когда их срезают от 200 тысяч до 500 тысяч в сутки, перед 8 марта, производители фиксировали цифры по срезу в миллион только за сутки на одном предприятии. Раменские теплицы рассказали, что в сутки они срезали рекордное количество тюльпанов - больше 1,2 миллиона цветков за один раз", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220310/biznes-1777493388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), цветы