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"Ростех" заявил о кибератаке на свой сайт с территории Украины
"Ростех" заявил о кибератаке на свой сайт с территории Украины - РИА Новости, 11.03.2022
"Ростех" заявил о кибератаке на свой сайт с территории Украины
“Ростех” фиксирует практически ежедневные массированные кибератаки на сайт корпорации с конца февраля, все они отражены, говорится в сообщении пресс-службы. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:52
2022-03-11T13:54
россия
украина
российская электроника
объединенная двигателестроительная корпорация
уралвагонзавод
в мире
ростех
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. “Ростех” фиксирует практически ежедневные массированные кибератаки на сайт корпорации с конца февраля, все они отражены, говорится в сообщении пресс-службы."Ростех” стал мишенью для массированных кибератак, беспрецедентных по мощности. С конца февраля сайт корпорации атакуется практически ежедневно”, - заявили в “Ростехе”.“Сегодня в 11.30 началась очередная атака, ее заказчики - радикалы с Украины, "заказ" на атаку появился сегодня утром в сети "Телеграм". Понятно, что злоумышленникам не дает покоя наша работа, направленная на укрепление страны, ее экономики и обороноспособности", - добавили в госкорпорации.В пресс-службе также рассказали, что из-за этого пришлось на короткое время закрыть сайт, но сейчас атака отбита и он снова работает. Вся информация о корпорации доступна в полном объеме.Госкорпорация “Ростех” – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы. В портфель корпорации в том числе входят “АвтоВАЗ”, “Камаз”, ОАК, “Вертолеты России”, ОДК, Уралвагонзавод, "Росэлектроника" и Концерн Калашников.
https://ria.ru/20220311/kiberataki-1777590269.html
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россия, украина, российская электроника, объединенная двигателестроительная корпорация, уралвагонзавод, в мире, ростех
13:52 11.03.2022 (обновлено: 13:54 11.03.2022)
 
"Ростех" заявил о кибератаке на свой сайт с территории Украины

Корпорация “Ростех” заявила о кибератаке на свой сайт с территории Украины

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон компании "Ростех"
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. “Ростех” фиксирует практически ежедневные массированные кибератаки на сайт корпорации с конца февраля, все они отражены, говорится в сообщении пресс-службы.
"Ростех” стал мишенью для массированных кибератак, беспрецедентных по мощности. С конца февраля сайт корпорации атакуется практически ежедневно”, - заявили в “Ростехе”.
Программирование - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:22
СМИ в Китае назвали цель ведущихся из-за рубежа кибератак
“Сегодня в 11.30 началась очередная атака, ее заказчики - радикалы с Украины, "заказ" на атаку появился сегодня утром в сети "Телеграм". Понятно, что злоумышленникам не дает покоя наша работа, направленная на укрепление страны, ее экономики и обороноспособности", - добавили в госкорпорации.
В пресс-службе также рассказали, что из-за этого пришлось на короткое время закрыть сайт, но сейчас атака отбита и он снова работает. Вся информация о корпорации доступна в полном объеме.
Госкорпорация “Ростех” – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы. В портфель корпорации в том числе входят “АвтоВАЗ”, “Камаз”, ОАК, “Вертолеты России”, ОДК, Уралвагонзавод, "Росэлектроника" и Концерн Калашников.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 01:08
"Роскосмос" зафиксировал снижение кибератак с территории Украины
 
РоссияУкраинаРоссийская электроникаОбъединенная двигателестроительная корпорацияУралвагонзаводВ миреРостех
 
 
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