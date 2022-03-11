https://ria.ru/20220311/rostekh-1777654600.html

"Ростех" заявил о кибератаке на свой сайт с территории Украины

"Ростех" заявил о кибератаке на свой сайт с территории Украины - РИА Новости, 11.03.2022

"Ростех" заявил о кибератаке на свой сайт с территории Украины

“Ростех” фиксирует практически ежедневные массированные кибератаки на сайт корпорации с конца февраля, все они отражены, говорится в сообщении пресс-службы. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:52

2022-03-11T13:52

2022-03-11T13:54

россия

украина

российская электроника

объединенная двигателестроительная корпорация

уралвагонзавод

в мире

ростех

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. “Ростех” фиксирует практически ежедневные массированные кибератаки на сайт корпорации с конца февраля, все они отражены, говорится в сообщении пресс-службы."Ростех” стал мишенью для массированных кибератак, беспрецедентных по мощности. С конца февраля сайт корпорации атакуется практически ежедневно”, - заявили в “Ростехе”.“Сегодня в 11.30 началась очередная атака, ее заказчики - радикалы с Украины, "заказ" на атаку появился сегодня утром в сети "Телеграм". Понятно, что злоумышленникам не дает покоя наша работа, направленная на укрепление страны, ее экономики и обороноспособности", - добавили в госкорпорации.В пресс-службе также рассказали, что из-за этого пришлось на короткое время закрыть сайт, но сейчас атака отбита и он снова работает. Вся информация о корпорации доступна в полном объеме.Госкорпорация “Ростех” – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы. В портфель корпорации в том числе входят “АвтоВАЗ”, “Камаз”, ОАК, “Вертолеты России”, ОДК, Уралвагонзавод, "Росэлектроника" и Концерн Калашников.

https://ria.ru/20220311/kiberataki-1777590269.html

https://ria.ru/20220304/kiberataki-1776391385.html

россия

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, российская электроника, объединенная двигателестроительная корпорация, уралвагонзавод, в мире, ростех