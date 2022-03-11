https://ria.ru/20220311/reabilitatsiya-1777717292.html

Более 500 детей прошли реабилитацию в отделении патологии речи в Ноябрьске

Более 500 детей прошли реабилитацию в отделении патологии речи в Ноябрьске - РИА Новости, 11.03.2022

Более 500 детей прошли реабилитацию в отделении патологии речи в Ноябрьске

Более 500 детей прошли реабилитацию в отделении патологии речи в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:34

2022-03-11T17:34

2022-03-11T17:34

ямало-ненецкий автономный округ

общество

дмитрий артюхов

ноябрьск

ямал

приуральский район

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Более 500 детей прошли реабилитацию в отделении патологии речи в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.Первое на Ямале отделение патологии речи открылось в Ноябрьске полгода назад. С его появлением маленькие ямальцы с особенностями здоровья получили возможность проходить реабилитацию на территории округа, не выезжая за пределы региона. Усилить качество и доступность предоставления реабилитационных услуг поручил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам встречи с родителями детей с особенностями здоровья в январе прошлого года. Сейчас в регионе около 6 тысяч детей с нарушениями речевого развития, которые нуждаются в восстановлении."Благодаря поддержке региона в отделении уже пролечено более 500 детей. У многих пациентов положительная динамика отмечается уже после первого курса реабилитации. Этому способствует применение новейших реабилитационных методик и оснащение отделения самым современным оборудованием. В ближайшее время ожидаем поставку аппарата ЭЭГ ночного сна для диагностики эпилептической активности в ночное время, который также закуплен по поручению главы региона", - приводятся в сообщении слова главного врача Ноябрьского психоневрологического диспансера Александра Кетова.В отделении работают 20 востребованных специалистов: логопеды, психотерапевты, психиатры, психологи, физиотерапевты, специалисты ЛФК. Реабилитацию могут пройти пациенты в возрасте от двух до семи лет. В среднем курс занимает две недели. Ежедневно ребенок посещает три-пять индивидуальных занятий, проводятся и групповые интенсивы. Реабилитация направлена на восстановление нарушений в области речи и эмоционального интеллекта у маленьких пациентов.Реабилитацию в центре проходят дети со всего региона. Благотворительный фонд "Ямине" компенсирует ямальским семьям затраты на проезд и проживание.Услуги по реабилитации на Ямале также оказывают микрореабилитационные центры для детей с особенностями здоровья. Они созданы на базе организаций социального обслуживания в Лабытнанги, Новом Уренгое и Приуральском районе. Поддержку в них получили около 130 детей, уточняют власти.

https://ria.ru/20220311/arktika-1777708246.html

https://ria.ru/20211206/kvartiry-1762384415.html

ноябрьск

ямал

приуральский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, дмитрий артюхов, ноябрьск, ямал, приуральский район, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, дети