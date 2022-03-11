https://ria.ru/20220311/qr-kody-1777701629.html

В Псковской области отменили QR-коды

В Псковской области отменили QR-коды - РИА Новости, 11.03.2022

В Псковской области отменили QR-коды

QR-коды при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий, а также общепита больше не потребуются в Псковской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:49

2022-03-11T16:49

2022-03-11T16:49

распространение коронавируса

псковская область

общество

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. QR-коды при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий, а также общепита больше не потребуются в Псковской области, сообщает пресс-служба правительства региона."В Псковской области отменяется требование на предъявление QR-кодов в командировках, при посещении общепита, массовых и культурных мероприятий, при заселении в гостиницы и санатории, при посещении фитнес-клубов", - говорится в сообщении.Также снимается запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без родителей в регионе, продлевается график работы общепита, кинозалы и театры теперь могут заполняться выше 70%.Смягчение ограничений связано с улучшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 в Псковской области."Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что вместе с вами мы прошли самый сложный пик заболеваемости, который был зафиксирован с начала распространения инфекции", - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба.По его словам, загрузка коечного фонда упала почти до 60%, в общей сложности на амбулаторном и стационарном лечении находятся 4 тысячи человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

псковская область, общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, россия, qr-код