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В Псковской области отменили QR-коды
В Псковской области отменили QR-коды - РИА Новости, 11.03.2022
В Псковской области отменили QR-коды
QR-коды при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий, а также общепита больше не потребуются в Псковской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:49
2022-03-11T16:49
2022-03-11T16:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. QR-коды при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий, а также общепита больше не потребуются в Псковской области, сообщает пресс-служба правительства региона."В Псковской области отменяется требование на предъявление QR-кодов в командировках, при посещении общепита, массовых и культурных мероприятий, при заселении в гостиницы и санатории, при посещении фитнес-клубов", - говорится в сообщении.Также снимается запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без родителей в регионе, продлевается график работы общепита, кинозалы и театры теперь могут заполняться выше 70%.Смягчение ограничений связано с улучшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 в Псковской области."Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что вместе с вами мы прошли самый сложный пик заболеваемости, который был зафиксирован с начала распространения инфекции", - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба.По его словам, загрузка коечного фонда упала почти до 60%, в общей сложности на амбулаторном и стационарном лечении находятся 4 тысячи человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Псковской области отменили QR-коды
В Псковской области отменили QR-коды для посещения общепита и массовых мероприятий