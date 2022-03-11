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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220311/qr-kody-1777701629.html
В Псковской области отменили QR-коды
В Псковской области отменили QR-коды - РИА Новости, 11.03.2022
В Псковской области отменили QR-коды
QR-коды при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий, а также общепита больше не потребуются в Псковской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:49
2022-03-11T16:49
распространение коронавируса
псковская область
общество
михаил ведерников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. QR-коды при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий, а также общепита больше не потребуются в Псковской области, сообщает пресс-служба правительства региона."В Псковской области отменяется требование на предъявление QR-кодов в командировках, при посещении общепита, массовых и культурных мероприятий, при заселении в гостиницы и санатории, при посещении фитнес-клубов", - говорится в сообщении.Также снимается запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без родителей в регионе, продлевается график работы общепита, кинозалы и театры теперь могут заполняться выше 70%.Смягчение ограничений связано с улучшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 в Псковской области."Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что вместе с вами мы прошли самый сложный пик заболеваемости, который был зафиксирован с начала распространения инфекции", - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба.По его словам, загрузка коечного фонда упала почти до 60%, в общей сложности на амбулаторном и стационарном лечении находятся 4 тысячи человек.
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псковская область, общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, россия, qr-код
16:49 11.03.2022
 
В Псковской области отменили QR-коды

В Псковской области отменили QR-коды для посещения общепита и массовых мероприятий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Демонстрация проверки QR-кода в ресторане
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. QR-коды при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий, а также общепита больше не потребуются в Псковской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Псковской области отменяется требование на предъявление QR-кодов в командировках, при посещении общепита, массовых и культурных мероприятий, при заселении в гостиницы и санатории, при посещении фитнес-клубов", - говорится в сообщении.
Пассажиры в защитных масках на станции Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 10:46Распространение коронавируса
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Также снимается запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без родителей в регионе, продлевается график работы общепита, кинозалы и театры теперь могут заполняться выше 70%.
Смягчение ограничений связано с улучшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 в Псковской области.
"Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что вместе с вами мы прошли самый сложный пик заболеваемости, который был зафиксирован с начала распространения инфекции", - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба.
По его словам, загрузка коечного фонда упала почти до 60%, в общей сложности на амбулаторном и стационарном лечении находятся 4 тысячи человек.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
 
Распространение коронавирусаПсковская областьОбществоМихаил ВедерниковКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссияQR-код
 
 
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