https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777702642.html

Сразу несколько стран отменяют ковидные ограничения для туристов

Сразу несколько стран отменяют ковидные ограничения для туристов - РИА Новости, 11.03.2022

Сразу несколько стран отменяют ковидные ограничения для туристов

Туроператоры рассказали, в каких странах от туристов больше не требуют ковид-сертификаты и результаты тестов, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:25

2022-03-11T17:25

2022-03-11T17:25

туризм

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в каких странах от туристов больше не требуют ковид-сертификаты и результаты тестов, сообщает АТОР.Так, власти Черногории объявили о послаблении антиковидных протоколов в период с 11 марта по 25 марта 2022 года. Прибывающим больше не нужно предъявлять свидетельство о вакцинации.В Болгарии с 10 марта отменено использование "зеленого" сертификата для посещения общественных мест.Австрия отменяет требование об обязательной вакцинации.В Германии с 19 марта анонсирована отмена большинства антиковидных мер. Из обязательных требований останется только ношение маски в больницах и общественном транспорте. Сертификаты и тесты не станут требовать в кафе и других публичных местах. Но ограничения на въезд для туристов сохраняются: доступ по-прежнему разрешен только привитым одобренными ВОЗ или ЕМА вакцинами.В Новой Зеландии закрывают государственные карантинные центры и отели-обсерваторы. К концу июня 28 из 32 изоляторов будут вновь использоваться в качестве обычных гостиниц.Ранее, с 25 февраля все ковидные требования к путешественникам сняла Исландия.С 6 марта 2022 года при въезде в Ирландию путешественники не обязаны больше предъявлять сертификаты вакцинации, выздоровления или отрицательный результат ПЦР-анализа.Для въезда в Венгрию с 7 марта 2022 года тоже больше не нужны прививочные сертификаты и результаты тестов. Их не требуют в ресторанах и других общественных местах.Таиланд к июлю планирует объявить коронавирус эндемическим заболеванием. Лишение статуса опасного повлечет за собой и смягчение мер, включая требования ко въезду.Схожую позицию заняли и во Вьетнаме. "Дорожная карта" перехода от пандемической ситуации к эндемии будет подготовлена местным Минздравом в ближайшие две недели. Ведомство уже предложило отменить вакцинные паспорта для въезда в страну, ограничившись результатом ПЦР-теста и заполненной декларации здоровья. Таким образом, Вьетнам откроется и для непривитых туристов.

https://ria.ru/20220311/chernogoriya-1777631483.html

https://ria.ru/20220305/turisty-1776664160.html

https://ria.ru/20220305/maldivy-1776671728.html

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, вьетнам, ирландия, исландия, воз, таиланд, венгрия, германия, австрия, болгария, черногория, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации