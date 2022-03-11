https://ria.ru/20220311/priyuty-1777687565.html

В Саратове предложили давать приютам для животных участки без торгов

В Саратове предложили давать приютам для животных участки без торгов - РИА Новости, 11.03.2022

В Саратове предложили давать приютам для животных участки без торгов

Власти Саратовской области смогут передавать в аренду землю в частные руки без торгов при условии размещения на ней приюта для бездомных животных, следует из... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:57

2022-03-11T11:57

2022-03-11T16:03

общество

бездомные животные

саратов

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Саратовской области смогут передавать в аренду землю в частные руки без торгов при условии размещения на ней приюта для бездомных животных, следует из законопроекта, внесенного в областную Думу. Законопроект разработан прокуратурой Саратовской области, сообщает СарБК. Согласно документу, приют должен быть рассчитан минимум на 50 животных.В пояснительной записке прокуратура Саратовской области отмечает, что только в 2021 году более 300 раз жители сообщали о нападениях бездомных животных, из них в 83 случаях пострадали дети.В регионе работают всего 8 приютов для собак – в Саратове, Марксе, Татищеве, Энгельсе и Новых Бурасах. Местная прокуратура направляла требования открыть такие же учреждения в ряде других городов. В качестве причины невыполнения предписаний местные чиновники указывают недостаток бюджетных средств.Для решения проблемы прокуратура предложила перенять опыт Мурманской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга и предоставлять организаторам приютов землю без аукционов.Принятие законопроекта, заявляют его разработчики, не повлияет на расходование бюджетных средств.Ранее хабаровские депутаты отмечали, что зоозащитники вынуждены арендовать частные участки, владельцы которых ограничивают арендаторов, например, не разрешают содержать в приюте большое количество животных. Однако, как сообщали "Хабаровские вести", эксперты опасаются, что отсутствием торгов воспользуются недобросовестные арендаторы, для которых приют будет прикрытием для другой деятельности.Материал подготовлен Дилярой Якуповой

https://ria.ru/20220311/zhivotnye-1777645900.html

саратов

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общество, бездомные животные, саратов