https://ria.ru/20220311/premiya-1777675086.html

ВТБ Лизинг получил премию "Хрустальная пирамида" в двух номинациях

ВТБ Лизинг получил премию "Хрустальная пирамида" в двух номинациях - РИА Новости, 11.03.2022

ВТБ Лизинг получил премию "Хрустальная пирамида" в двух номинациях

ВТБ Лизинг удостоен премии "Хрустальная пирамида" в номинациях "Лучший проект в области мотивации персонала" и "Лучшая корпоративная система мотивации",... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:13

2022-03-11T15:13

2022-03-11T15:13

втб лизинг

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. ВТБ Лизинг удостоен премии "Хрустальная пирамида" в номинациях "Лучший проект в области мотивации персонала" и "Лучшая корпоративная система мотивации", сообщает пресс-служба ВТБ.Премия "Хрустальная пирамида" учреждена Оргкомитетом Саммита HR-директоров. Более десяти лет мероприятие служит площадкой для встреч и обмена опытом среди профессионалов в области мотивации и вознаграждения персонала."Жюри конкурса высоко оценило проекты компании по развитию команды, результатом которых стал в том числе рост финансовых показателей", - говорится в пресс-релизе.Однунаграду получил проект ВТБ Лизинг "Лига чемпионов", который представляет собой программу нематериальной мотивации сотрудников продаж автолизинга. Для менеджеров была разработана система рекомендаций по организации эффективной работы, а для руководителей групп – тренинги по развитию лидерских компетенций и управленческих навыков. На корпоративном портале публиковались рейтинги команд из разных городов присутствия ВТБ Лизинг, которые соревновались в достижении бизнес-показателей. Наиболее эффективные сотрудники продаж получили поездку в Сочи.Вторым проектом, отмеченным компетентным профессиональным жюри "Хрустальной пирамиды", стала реализация комплексного подхода к системе мотивации сотрудников по продажам автолизинга. В компании был внедрен автоматизированный процесс расчета премии менеджера при заключении сделки, который позволяет спланировать ежемесячный доход. Дополнительно был разработан процесс адаптации, поддержки, обучения и развития сотрудников продаж. Благодаря применению такого подхода компания смогла добиться значительного роста финансовых показателей в направлении автолизинга за 2021 год."ВТБ Лизинг системно работает над улучшением внутренних бизнес-процессов для эффективной работы с клиентами. Мы стараемся сочетать различные методики для мотивации и развития наших сотрудников, что в итоге положительно влияет на взаимодействие с клиентами. В результате реализации этих проектов выросла вовлеченность людей, появились сплоченные команды, нацеленные на достижение цели, а компания достигла высоких финансовых результатов по направлению автолизинга", — сказала директор по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг Диана Гринис.

https://ria.ru/20211222/avtomatizatsiya-1764891411.html

https://ria.ru/20220215/vtb-1772908336.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб лизинг, втб, новости компаний - экономика