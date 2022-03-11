https://ria.ru/20220311/podmoskove-1777616117.html

Свыше 6 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной в Подмосковье

Свыше 6 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2022

Свыше 6 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной в Подмосковье

Свыше 6 тысяч единиц сельскохозяйственной техники задействуют аграрии Московской области в ходе посевных работ, сообщил журналистам министр сельского хозяйства... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:47

2022-03-11T11:47

2022-03-11T11:52

московская область (подмосковье)

новости подмосковья

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Свыше 6 тысяч единиц сельскохозяйственной техники задействуют аграрии Московской области в ходе посевных работ, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.Он отметил, что по состоянию на 11 марта готовность самоходной сельскохозяйственной и почвообрабатывающей техники к проведению весенне-полевых работ составляет 87%. В рамках посевной кампании будет задействовано 4 тысячи тракторов, 882 плуга, 824 культиватора и 643 сеялки."Мы находимся в ежедневном контакте с производителями сельхозпродукции, малыми и крупными. Проведены встречи, обозначены текущие и перспективные проблемные вопросы, которые в основном носят системный характер для всего сельского хозяйства России. Все проблемы будут решены", - отметил Воскресенский.

https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777304165.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)