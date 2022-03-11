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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220311/podmoskove-1777616117.html
Свыше 6 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной в Подмосковье
Свыше 6 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2022
Свыше 6 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной в Подмосковье
Свыше 6 тысяч единиц сельскохозяйственной техники задействуют аграрии Московской области в ходе посевных работ, сообщил журналистам министр сельского хозяйства... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:47
2022-03-11T11:52
московская область (подмосковье)
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Свыше 6 тысяч единиц сельскохозяйственной техники задействуют аграрии Московской области в ходе посевных работ, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.Он отметил, что по состоянию на 11 марта готовность самоходной сельскохозяйственной и почвообрабатывающей техники к проведению весенне-полевых работ составляет 87%. В рамках посевной кампании будет задействовано 4 тысячи тракторов, 882 плуга, 824 культиватора и 643 сеялки."Мы находимся в ежедневном контакте с производителями сельхозпродукции, малыми и крупными. Проведены встречи, обозначены текущие и перспективные проблемные вопросы, которые в основном носят системный характер для всего сельского хозяйства России. Все проблемы будут решены", - отметил Воскресенский.
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московская область (подмосковье)
11:47 11.03.2022 (обновлено: 11:52 11.03.2022)
 

Свыше 6 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПосев пшеницы на поле
Посев пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Посев пшеницы на поле
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Свыше 6 тысяч единиц сельскохозяйственной техники задействуют аграрии Московской области в ходе посевных работ, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Он отметил, что по состоянию на 11 марта готовность самоходной сельскохозяйственной и почвообрабатывающей техники к проведению весенне-полевых работ составляет 87%. В рамках посевной кампании будет задействовано 4 тысячи тракторов, 882 плуга, 824 культиватора и 643 сеялки.
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"Мы находимся в ежедневном контакте с производителями сельхозпродукции, малыми и крупными. Проведены встречи, обозначены текущие и перспективные проблемные вопросы, которые в основном носят системный характер для всего сельского хозяйства России. Все проблемы будут решены", - отметил Воскресенский.
 
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