https://ria.ru/20220311/podmoskove-1777616117.html
Свыше 6 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной в Подмосковье
Свыше 6 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2022
Свыше 6 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной в Подмосковье
Свыше 6 тысяч единиц сельскохозяйственной техники задействуют аграрии Московской области в ходе посевных работ, сообщил журналистам министр сельского хозяйства... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:47
2022-03-11T11:47
2022-03-11T11:52
московская область (подмосковье)
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Свыше 6 тысяч единиц сельскохозяйственной техники задействуют аграрии Московской области в ходе посевных работ, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.Он отметил, что по состоянию на 11 марта готовность самоходной сельскохозяйственной и почвообрабатывающей техники к проведению весенне-полевых работ составляет 87%. В рамках посевной кампании будет задействовано 4 тысячи тракторов, 882 плуга, 824 культиватора и 643 сеялки."Мы находимся в ежедневном контакте с производителями сельхозпродукции, малыми и крупными. Проведены встречи, обозначены текущие и перспективные проблемные вопросы, которые в основном носят системный характер для всего сельского хозяйства России. Все проблемы будут решены", - отметил Воскресенский.
https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777304165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости
. Свыше 6 тысяч единиц сельскохозяйственной техники задействуют аграрии Московской области
в ходе посевных работ, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Он отметил, что по состоянию на 11 марта готовность самоходной сельскохозяйственной и почвообрабатывающей техники к проведению весенне-полевых работ составляет 87%. В рамках посевной кампании будет задействовано 4 тысячи тракторов, 882 плуга, 824 культиватора и 643 сеялки.
"Мы находимся в ежедневном контакте с производителями сельхозпродукции, малыми и крупными. Проведены встречи, обозначены текущие и перспективные проблемные вопросы, которые в основном носят системный характер для всего сельского хозяйства России. Все проблемы будут решены", - отметил Воскресенский.