https://ria.ru/20220311/peregovory-1777731329.html
Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы
Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы - РИА Новости, 11.03.2022
Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие часы вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вновь проведет разговор с российским президентом... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:10
2022-03-11T18:10
2022-03-11T18:19
обострение ситуации в днр и лнр
эммануэль макрон
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владимир путин
украина
в мире
россия
версаль
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие часы вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вновь проведет разговор с российским президентом Владимиром Путиным."Вместе с канцлером Шольцем мы вновь проведем разговор с президентом Путиным в ближайшие часы", - сообщил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Версале.Десятого марта Путин, Макрон и Шольц провели телефонный разговор, была обсуждена ситуация на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, владимир путин, украина, в мире, россия, версаль
18:10 11.03.2022 (обновлено: 18:19 11.03.2022)
Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы
Президент Франции Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы