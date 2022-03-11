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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/peregovory-1777731329.html
Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы
Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы - РИА Новости, 11.03.2022
Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие часы вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вновь проведет разговор с российским президентом... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:10
2022-03-11T18:19
обострение ситуации в днр и лнр
эммануэль макрон
франция
владимир путин
украина
в мире
россия
версаль
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие часы вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вновь проведет разговор с российским президентом Владимиром Путиным."Вместе с канцлером Шольцем мы вновь проведем разговор с президентом Путиным в ближайшие часы", - сообщил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Версале.Десятого марта Путин, Макрон и Шольц провели телефонный разговор, была обсуждена ситуация на Украине.
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франция
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эммануэль макрон, франция, владимир путин, украина, в мире, россия, версаль
18:10 11.03.2022 (обновлено: 18:19 11.03.2022)
 
Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы

Президент Франции Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы

© REUTERS / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие часы вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вновь проведет разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
"Вместе с канцлером Шольцем мы вновь проведем разговор с президентом Путиным в ближайшие часы", - сообщил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Версале.
Десятого марта Путин, Макрон и Шольц провели телефонный разговор, была обсуждена ситуация на Украине.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 18:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Макрон заявил о невозможности ускоренного вступления Украины в ЕС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭммануэль МакронФранцияВладимир ПутинУкраинаВ миреРоссияВерсаль
 
 
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