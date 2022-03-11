https://ria.ru/20220311/peregovory-1777731329.html

Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы

Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы - РИА Новости, 11.03.2022

Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие часы вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вновь проведет разговор с российским президентом... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:10

2022-03-11T18:10

2022-03-11T18:19

обострение ситуации в днр и лнр

эммануэль макрон

франция

владимир путин

украина

в мире

россия

версаль

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие часы вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вновь проведет разговор с российским президентом Владимиром Путиным."Вместе с канцлером Шольцем мы вновь проведем разговор с президентом Путиным в ближайшие часы", - сообщил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Версале.Десятого марта Путин, Макрон и Шольц провели телефонный разговор, была обсуждена ситуация на Украине.

https://ria.ru/20220311/vstuplenie-1777727273.html

франция

украина

россия

версаль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

эммануэль макрон, франция, владимир путин, украина, в мире, россия, версаль