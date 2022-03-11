https://ria.ru/20220311/peregovory-1777665847.html

В Софии заявили о готовности принять переговоры России и Украины

В Софии заявили о готовности принять переговоры России и Украины - РИА Новости, 11.03.2022

В Софии заявили о готовности принять переговоры России и Украины

Президент Болгарии Румен Радев считает, что есть основания для проведения в стране переговоров между Украиной и Россией, но это должно быть в координации с... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:34

2022-03-11T14:34

2022-03-11T15:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

болгария

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украина

ситуация в днр и лнр

евросоюз

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев считает, что есть основания для проведения в стране переговоров между Украиной и Россией, но это должно быть в координации с Евросоюзом."Мир не завоевывается агрессией, и такое ожесточение будет иметь долгосрочные последствия для обеих стран. Сейчас все более осознают, что переговоры - это решение. А Болгария имеет основание претендовать быть местом для таких переговоров, но для этого требуется координация с ЕС", - заявил Радев, слова которого приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ). Он добавил, что необходимо искать единый европейский подход и одно общее решение на уровне Европы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/peregovory-1776811195.html

https://ria.ru/20220305/peregovory-1776828431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, болгария, румен радев, россия, украина, ситуация в днр и лнр, евросоюз