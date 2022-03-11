https://ria.ru/20220311/paleontologi-1777627787.html

Китай представил 10 крупнейших палеонтологических открытий за 2021 год

Китай представил 10 крупнейших палеонтологических открытий за 2021 год - РИА Новости, 11.03.2022

Китай представил 10 крупнейших палеонтологических открытий за 2021 год

Палеонтологическое общество Китая 10 марта в городе Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный Китай) обнародовало список 10 крупнейших палеонтологических открытий... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:18

2022-03-11T12:18

2022-03-11T12:18

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палеонтология

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МОСКВА, 11 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Палеонтологическое общество Китая 10 марта в городе Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный Китай) обнародовало список 10 крупнейших палеонтологических открытий Китая за 2021 год.Открытия были сделаны в различных областях, в том числе в палеонтологии позвоночных, палеоантропологии, геохимии и палеоботанике, заявил заместитель главы общества Ван Юндун.В число открытий вошло исследование по динамической генетической истории человеческих популяций Восточной Азии за последние 40 тыс лет. В рамках проекта был выявлен механизм отбора уникальных адаптивных генов путем анализа геномов людей, живших в период от 40 тыс до 300 лет назад.Палеонтологическое общество Китая, основанное в 1929 году, является одной из первых научных организаций Китая, занимающихся исследованиями в области естественных наук. С 2017 года общество ежегодно публикует список 10 крупнейших палеонтологических открытий.

https://ria.ru/20220309/okamenelost-1777249468.html

китай

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, палеонтология