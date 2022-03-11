https://ria.ru/20220311/nlaw-1777640216.html

Украинский военный рассказал, как изучал NLAW по видео из интернета

Украинский военный рассказал, как изучал NLAW по видео из интернета - РИА Новости, 11.03.2022

Украинский военный рассказал, как изучал NLAW по видео из интернета

Украинские военные, получившие от Запада современные противотанковые комплексы NLAW, учатся ими пользоваться буквально по видео из интернета, в результате чего... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:57

2022-03-11T12:57

2022-03-11T12:57

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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Украинские военные, получившие от Запада современные противотанковые комплексы NLAW, учатся ими пользоваться буквально по видео из интернета, в результате чего NLAW оказывается бесполезными, рассказал РИА Новости помощник гранатометчика 92-й бригады украинских войск Дмитрий Общинников.Общинников, отправленный против российских военных, сам родился в 1999 году в Чите. В детстве родители перевезли его на Украину, в Днепропетровскую область.Достигнув призывного возраста, Дмитрий, по собственным словам, в армию не стремился. Однако в военкомате ему сказали, что тогда придётся уплатить некий штраф в 100 тысяч гривен. Пришлось идти служить.На срочной службе его поразило повальное увлечение сослуживцев наркотиками-"солями", а также идеями национализма - в его отделении была группа в 10-20 ярых националистов, остальные предпочитали помалкивать."Были видны люди, которые употребляют наркотические вещества, они называют это "соль"… Были националисты, фанатики. В моей роте их было от 10 до 20 человек. Были те, кто как я, - побаивались. Были те, кто просто деньги хотел заработать на службе. И вообще не рассчитывали, что будет война", - рассказал призывник.Ещё в учебке во Львове Общинников видел группу молодых американских и канадских военных, на которых ему сказали "не обращать внимание".Вскоре солдат отправили под Харьков - встречать российские колонны."Дали команду каждый день менять позиции и по возможности устранять вражескую технику", - говорит он.Сначала у них были старые советские РПГ, однако потом в отделение пришли два новых британских противотанковых комплекса NLAW. Одно плохо - никто ими пользоваться не учил, солдатам пришлось осваивать NLAW буквально по роликам в интернете.Результат был соответствующий - у комплекса в руках Общинникова сел аккумулятор, и NLAW оказался бесполезен."Я им так и не выстрелил. У меня аккумулятор отошел, и я его выкинул в снег", - рассказал он.Его сослуживец сумел выстрелить в воздух. В бою Дмитрий получил ранение головы и попал в руки российским военным. Они и оказали ему медицинскую помощь."Нас пугали, что русские войска - это чуть ли не мясники. Я убедился, что нас обманывали… Нас использовали как пушечное мясо. Они (командиры) знали, чем это все закончится", - сетует он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/donbass-1777591005.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/popov-1776847314.html

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, украина