https://ria.ru/20220311/minfin-1777648817.html

Все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС, заявили в Минфине

Все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС, заявили в Минфине - РИА Новости, 11.03.2022

Все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС, заявили в Минфине

Минфин РФ готов рассмотреть предложения по обнулению НДС для отдельных отраслей, однако сделать это по всем отраслям не получится, заявил замминистра финансов... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:28

2022-03-11T13:28

2022-03-11T13:43

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минфин РФ готов рассмотреть предложения по обнулению НДС для отдельных отраслей, однако сделать это по всем отраслям не получится, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов."НДС занимает 5% ВВП, и это существенный источник дохода в бюджет, поэтому обнулить его по всем отраслям не получится. При этом мы готовы рассматривать конкретные предложения, если они есть, исходя из баланса экономических и бюджетных интересов", - сказал он, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20220309/gostinitsy-1777304251.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)