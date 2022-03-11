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Все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС, заявили в Минфине
Все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС, заявили в Минфине - РИА Новости, 11.03.2022
Все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС, заявили в Минфине
Минфин РФ готов рассмотреть предложения по обнулению НДС для отдельных отраслей, однако сделать это по всем отраслям не получится, заявил замминистра финансов... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:28
2022-03-11T13:43
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минфин РФ готов рассмотреть предложения по обнулению НДС для отдельных отраслей, однако сделать это по всем отраслям не получится, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов."НДС занимает 5% ВВП, и это существенный источник дохода в бюджет, поэтому обнулить его по всем отраслям не получится. При этом мы готовы рассматривать конкретные предложения, если они есть, исходя из баланса экономических и бюджетных интересов", - сказал он, выступая в Госдуме.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
13:28 11.03.2022 (обновлено: 13:43 11.03.2022)
 
Все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС, заявили в Минфине

Замглавы Минфина Сазанов: все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минфин РФ готов рассмотреть предложения по обнулению НДС для отдельных отраслей, однако сделать это по всем отраслям не получится, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
"НДС занимает 5% ВВП, и это существенный источник дохода в бюджет, поэтому обнулить его по всем отраслям не получится. При этом мы готовы рассматривать конкретные предложения, если они есть, исходя из баланса экономических и бюджетных интересов", - сказал он, выступая в Госдуме.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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