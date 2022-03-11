https://ria.ru/20220311/minfin-1777648817.html
Все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС, заявили в Минфине
Все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС, заявили в Минфине - РИА Новости, 11.03.2022
Все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС, заявили в Минфине
Минфин РФ готов рассмотреть предложения по обнулению НДС для отдельных отраслей, однако сделать это по всем отраслям не получится, заявил замминистра финансов... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:28
2022-03-11T13:28
2022-03-11T13:43
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минфин РФ готов рассмотреть предложения по обнулению НДС для отдельных отраслей, однако сделать это по всем отраслям не получится, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов."НДС занимает 5% ВВП, и это существенный источник дохода в бюджет, поэтому обнулить его по всем отраслям не получится. При этом мы готовы рассматривать конкретные предложения, если они есть, исходя из баланса экономических и бюджетных интересов", - сказал он, выступая в Госдуме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
13:28 11.03.2022 (обновлено: 13:43 11.03.2022)
Все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС, заявили в Минфине
Замглавы Минфина Сазанов: все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС