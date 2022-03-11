https://ria.ru/20220311/koronavirus-1777754331.html
В Северной Осетии сняли некоторые ограничения по COVID-19
В Северной Осетии сняли некоторые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2022
В Северной Осетии сняли некоторые ограничения по COVID-19
Коронавирусные ограничения, связанные с социальным дистанцированием и заполняемостью кафе и театров, сняты в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:58
2022-03-11T19:58
2022-03-11T19:58
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ПЯТИГОРСК, 11 мар - РИА Новости. Коронавирусные ограничения, связанные с социальным дистанцированием и заполняемостью кафе и театров, сняты в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."С 11 марта 2022 года отменено социальное дистанцирование, в том числе в общественных местах и помещениях, отменены условия расстановки столов на расстоянии 1,5 метра и одновременного присутствия не более 50% от общей вместимости помещения в предприятиях общественного питания", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Кроме того, отменены условия посещения гражданами театров, кинотеатров и концертных залов, культурно-досуговых учреждений при одновременном присутствии не более 50% от общей вместимости, уточняют власти.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Северной Осетии сняли некоторые ограничения по COVID-19
В Северной Осетии сняли ограничения по COVID-19, связанные с заполняемостью кафе