https://ria.ru/20220311/koronavirus-1777754331.html

В Северной Осетии сняли некоторые ограничения по COVID-19

В Северной Осетии сняли некоторые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2022

В Северной Осетии сняли некоторые ограничения по COVID-19

Коронавирусные ограничения, связанные с социальным дистанцированием и заполняемостью кафе и театров, сняты в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:58

2022-03-11T19:58

2022-03-11T19:58

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ПЯТИГОРСК, 11 мар - РИА Новости. Коронавирусные ограничения, связанные с социальным дистанцированием и заполняемостью кафе и театров, сняты в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."С 11 марта 2022 года отменено социальное дистанцирование, в том числе в общественных местах и помещениях, отменены условия расстановки столов на расстоянии 1,5 метра и одновременного присутствия не более 50% от общей вместимости помещения в предприятиях общественного питания", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Кроме того, отменены условия посещения гражданами театров, кинотеатров и концертных залов, культурно-досуговых учреждений при одновременном присутствии не более 50% от общей вместимости, уточняют власти.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, республика северная осетия - алания, общество, здоровье - общество