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https://ria.ru/20220311/koronavirus-1777754331.html
В Северной Осетии сняли некоторые ограничения по COVID-19
В Северной Осетии сняли некоторые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2022
В Северной Осетии сняли некоторые ограничения по COVID-19
Коронавирусные ограничения, связанные с социальным дистанцированием и заполняемостью кафе и театров, сняты в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:58
2022-03-11T19:58
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ПЯТИГОРСК, 11 мар - РИА Новости. Коронавирусные ограничения, связанные с социальным дистанцированием и заполняемостью кафе и театров, сняты в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."С 11 марта 2022 года отменено социальное дистанцирование, в том числе в общественных местах и помещениях, отменены условия расстановки столов на расстоянии 1,5 метра и одновременного присутствия не более 50% от общей вместимости помещения в предприятиях общественного питания", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Кроме того, отменены условия посещения гражданами театров, кинотеатров и концертных залов, культурно-досуговых учреждений при одновременном присутствии не более 50% от общей вместимости, уточняют власти.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, республика северная осетия - алания, общество, здоровье - общество
19:58 11.03.2022
 
В Северной Осетии сняли некоторые ограничения по COVID-19

В Северной Осетии сняли ограничения по COVID-19, связанные с заполняемостью кафе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в коридоре отделения для лечения пациентов с Covid-19
Врач в коридоре отделения для лечения пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в коридоре отделения для лечения пациентов с Covid-19
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ПЯТИГОРСК, 11 мар - РИА Новости. Коронавирусные ограничения, связанные с социальным дистанцированием и заполняемостью кафе и театров, сняты в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"С 11 марта 2022 года отменено социальное дистанцирование, в том числе в общественных местах и помещениях, отменены условия расстановки столов на расстоянии 1,5 метра и одновременного присутствия не более 50% от общей вместимости помещения в предприятиях общественного питания", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Кроме того, отменены условия посещения гражданами театров, кинотеатров и концертных залов, культурно-досуговых учреждений при одновременном присутствии не более 50% от общей вместимости, уточняют власти.
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