https://ria.ru/20220311/kolonna-1777616673.html

Киев опубликовал фото эвакуационной колонны, отправившейся из Энергодара

Киев опубликовал фото эвакуационной колонны, отправившейся из Энергодара - РИА Новости, 11.03.2022

Киев опубликовал фото эвакуационной колонны, отправившейся из Энергодара

Украинские власти опубликовали первое за пятницу фото эвакуационной колонны, отправившейся по гумкоридору из Энергодара неподалёку от Запорожской АЭС. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:19

2022-03-11T11:19

2022-03-11T11:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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энергодар

украина

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинские власти опубликовали первое за пятницу фото эвакуационной колонны, отправившейся по гумкоридору из Энергодара неподалёку от Запорожской АЭС."Эвакуационная колонна отправилась из Энергодара в сопровождении украинского Красного Креста", - написал в своем Telegram-канале замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Он также выложил фотографию эвакуационной колонны, где видно, как в автобус садятся люди.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала об открытии в пятницу ряда гуманитарных коридоров по территории Украины, в том числе из Энергодара в Запорожье.Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что Россия будет в одностороннем порядке открывать гуманитарные коридоры из-за попыток Украины помешать эвакуации мирного населения. По данным ведомства, на некоторых направлениях операция по открытию гуманитарных коридоров 10 марта "каких-либо существенных позитивных результатов исключительно по вине киевских властей в очередной раз не принесла".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/gumkoridory-1777611682.html

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Влада Копылова

в мире, кирилл тимошенко, энергодар, украина