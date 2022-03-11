Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220311/kirgiziya-1777624010.html
В Киргизии отменили масочный режим в общественных местах
В Киргизии отменили масочный режим в общественных местах - РИА Новости, 11.03.2022
В Киргизии отменили масочный режим в общественных местах
Киргизия отменяет обязательное ношение медицинских масок в торговых центрах, точках общепита, на рынках и в общеобразовательных учреждениях, введенное из-за... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:48
2022-03-11T11:48
распространение коронавируса
в мире
киргизия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154826/63/1548266372_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_6528c3fb9823401b4d1d262456571650.jpg
БИШКЕК, 11 мар - РИА Новости. Киргизия отменяет обязательное ношение медицинских масок в торговых центрах, точках общепита, на рынках и в общеобразовательных учреждениях, введенное из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики."Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором было решено отменить обязательное ношение масок для учащихся и преподавательского состава в ВУЗах, СПУЗах (средне-профессиональных учебных заведениях - ред.) и других общеобразовательных организациях, в торговых центрах, ресторанах, кафе, точках общепита, на базарах, в музеях, спортивных клубах, библиотеках", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, масочный режим остается только в организациях здравоохранения и общественном транспорте.Вместе с тем, гражданам по-прежнему рекомендуется носить маски, но уже только на добровольной основе.
https://ria.ru/20220311/maski-1777609843.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154826/63/1548266372_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f2fb2957f8e9265588db67247a6dd811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, коронавирус covid-19
11:48 11.03.2022
 
В Киргизии отменили масочный режим в общественных местах

В Киргизии масочный режим сохранили только для организаций здравоохранения и транспорта

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Бишкеке
Прохожие на одной из улиц в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Прохожие на одной из улиц в Бишкеке
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 11 мар - РИА Новости. Киргизия отменяет обязательное ношение медицинских масок в торговых центрах, точках общепита, на рынках и в общеобразовательных учреждениях, введенное из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики.
"Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором было решено отменить обязательное ношение масок для учащихся и преподавательского состава в ВУЗах, СПУЗах (средне-профессиональных учебных заведениях - ред.) и других общеобразовательных организациях, в торговых центрах, ресторанах, кафе, точках общепита, на базарах, в музеях, спортивных клубах, библиотеках", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, масочный режим остается только в организациях здравоохранения и общественном транспорте.
Вместе с тем, гражданам по-прежнему рекомендуется носить маски, но уже только на добровольной основе.
Пассажиры в защитных масках на станции Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
10:46Распространение коронавируса
Эксперт предположил, когда в России могут отменить масочный режим
 
Распространение коронавирусаВ миреКиргизияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала