https://ria.ru/20220311/kirgiziya-1777624010.html

В Киргизии отменили масочный режим в общественных местах

В Киргизии отменили масочный режим в общественных местах - РИА Новости, 11.03.2022

В Киргизии отменили масочный режим в общественных местах

Киргизия отменяет обязательное ношение медицинских масок в торговых центрах, точках общепита, на рынках и в общеобразовательных учреждениях, введенное из-за... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:48

2022-03-11T11:48

2022-03-11T11:48

распространение коронавируса

в мире

киргизия

коронавирус covid-19

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БИШКЕК, 11 мар - РИА Новости. Киргизия отменяет обязательное ношение медицинских масок в торговых центрах, точках общепита, на рынках и в общеобразовательных учреждениях, введенное из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики."Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором было решено отменить обязательное ношение масок для учащихся и преподавательского состава в ВУЗах, СПУЗах (средне-профессиональных учебных заведениях - ред.) и других общеобразовательных организациях, в торговых центрах, ресторанах, кафе, точках общепита, на базарах, в музеях, спортивных клубах, библиотеках", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, масочный режим остается только в организациях здравоохранения и общественном транспорте.Вместе с тем, гражданам по-прежнему рекомендуется носить маски, но уже только на добровольной основе.

https://ria.ru/20220311/maski-1777609843.html

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киргизия, коронавирус covid-19