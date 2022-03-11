https://ria.ru/20220311/kirgiziya-1777624010.html
В Киргизии отменили масочный режим в общественных местах
В Киргизии отменили масочный режим в общественных местах - РИА Новости, 11.03.2022
В Киргизии отменили масочный режим в общественных местах
Киргизия отменяет обязательное ношение медицинских масок в торговых центрах, точках общепита, на рынках и в общеобразовательных учреждениях, введенное из-за... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:48
2022-03-11T11:48
2022-03-11T11:48
распространение коронавируса
в мире
киргизия
коронавирус covid-19
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БИШКЕК, 11 мар - РИА Новости. Киргизия отменяет обязательное ношение медицинских масок в торговых центрах, точках общепита, на рынках и в общеобразовательных учреждениях, введенное из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики."Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором было решено отменить обязательное ношение масок для учащихся и преподавательского состава в ВУЗах, СПУЗах (средне-профессиональных учебных заведениях - ред.) и других общеобразовательных организациях, в торговых центрах, ресторанах, кафе, точках общепита, на базарах, в музеях, спортивных клубах, библиотеках", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, масочный режим остается только в организациях здравоохранения и общественном транспорте.Вместе с тем, гражданам по-прежнему рекомендуется носить маски, но уже только на добровольной основе.
https://ria.ru/20220311/maski-1777609843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, коронавирус covid-19
В Киргизии отменили масочный режим в общественных местах
В Киргизии масочный режим сохранили только для организаций здравоохранения и транспорта
БИШКЕК, 11 мар - РИА Новости. Киргизия отменяет обязательное ношение медицинских масок в торговых центрах, точках общепита, на рынках и в общеобразовательных учреждениях, введенное из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики.
"Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором было решено отменить обязательное ношение масок для учащихся и преподавательского состава в ВУЗах, СПУЗах (средне-профессиональных учебных заведениях - ред.) и других общеобразовательных организациях, в торговых центрах, ресторанах, кафе, точках общепита, на базарах, в музеях, спортивных клубах, библиотеках", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, масочный режим остается только в организациях здравоохранения и общественном транспорте.
Вместе с тем, гражданам по-прежнему рекомендуется носить маски, но уже только на добровольной основе.