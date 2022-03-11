https://ria.ru/20220311/khorvatiya-1777652239.html

В Хорватии заявили, что упавший в Загребе беспилотник прилетел из Венгрии

В Хорватии заявили, что упавший в Загребе беспилотник прилетел из Венгрии - РИА Новости, 11.03.2022

В Хорватии заявили, что упавший в Загребе беспилотник прилетел из Венгрии

Упавший в Загребе беспилотный летательный аппарат прилетел из Венгрии, а туда попал из Румынии, заявил хорватский премьер Андрей Пленкович. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:40

2022-03-11T13:40

2022-03-11T15:56

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БЕЛГРАД, 11 мар — РИА Новости. Упавший в Загребе беспилотный летательный аппарат прилетел из Венгрии, а туда попал из Румынии, заявил хорватский премьер Андрей Пленкович."Он прибыл в Хорватию со стороны Венгрии. А по словам премьера Орбана, прилетел в Венгрию из Румынии", — сказал он.Дрон упал ночью в зеленой зоне одного из районов Загреба, из-за взрыва образовалась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. По данным СМИ, это может быть украинский беспилотник советского производства Ту-141 "Стриж".Глава правительства Хорватии уже сообщил, что обсудил инцидент с главой МВД, министром обороны, вице-премьером по нацбезопасности, мэром Загреба и венгерским премьером Виктором Орбаном.Как заявил глава хорватского Минобороны, самолет находился в воздушном пространстве страны семь минут, двигался со скоростью 700 километров в час и, "вероятно, не был угрозой" для Хорватии. Ведомство поддерживает контакты с НАТО по этому поводу.

https://ria.ru/20220308/nato-1777152093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, виктор орбан, хорватия, франция, венгрия