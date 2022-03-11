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"Меня обманывали": о чем говорил Том Хаос в одном из последних эфиров
"Меня обманывали": о чем говорил Том Хаос в одном из последних эфиров - РИА Новости, 11.03.2022
"Меня обманывали": о чем говорил Том Хаос в одном из последних эфиров
Незадолго до смерти Том Хаос (Вячеслав Зинуров) принял участие в программе "Звезды сошлись". Вместе с другим участником группы "Отпетые мошенники" Игорем... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:02
2022-03-11T15:02
2022-03-11T15:02
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Незадолго до смерти Том Хаос (Вячеслав Зинуров) принял участие в программе "Звезды сошлись". Вместе с другим участником группы "Отпетые мошенники" Игорем Богомазовым они обсудили конфликт внутри коллектива.Вячеслав отметил, что ушел из группы несколько месяцев назад из-за Сергея Аморалова.По словам артиста, по факту он получал значительно меньше, чем Аморалов. Если представить, что общий гонорар был 500 тысяч, то из них Хаос получил бы около 70 или 90 тысяч, отметили в студии.По словам певца, решение уйти из группы пришло к нему во время концерта в Казани.Вячеслав умер 10 марта в возрасте 50 лет. По данным некоторых СМИ, причиной смерти стало самоубийство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
"Меня обманывали": о чем говорил Том Хаос в одном из последних эфиров
Том Хаос в одном из последних эфиров рассказал о конфликте с Сергеем Амораловым
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Незадолго до смерти Том Хаос (Вячеслав Зинуров) принял участие в программе "Звезды сошлись". Вместе с другим участником группы "Отпетые мошенники" Игорем Богомазовым они обсудили конфликт внутри коллектива.
Вячеслав отметил
, что ушел из группы несколько месяцев назад из-за Сергея Аморалова.
"Конечно, он причастен к моему уходу. Мне кажется, что меня выжили просто из коллектива. Гонорар был меньше, чем у него. Была договоренность, что гонорар делится 50 на 50", – сказал Хаос.
По словам артиста, по факту он получал значительно меньше, чем Аморалов. Если представить, что общий гонорар был 500 тысяч, то из них Хаос получил бы около 70 или 90 тысяч, отметили в студии.
"Я был удивлен, насколько меня обманывали. Я в бешенстве был: как это, мы столько лет вместе", – отметил артист.
По словам певца, решение уйти из группы пришло к нему во время концерта в Казани.
"Мне принесли гонорар, я снова посчитал и увидел, что там меньше, чем должно быть. Я психанул и не поехал на гастроли. С Сергеем Амораловым не хочу разговаривать", – заключил Хаос.
Вячеслав умер
10 марта в возрасте 50 лет. По данным некоторых СМИ, причиной смерти стало самоубийство.