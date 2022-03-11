https://ria.ru/20220311/khaos-1777625919.html

"Меня обманывали": о чем говорил Том Хаос в одном из последних эфиров

"Меня обманывали": о чем говорил Том Хаос в одном из последних эфиров - РИА Новости, 11.03.2022

"Меня обманывали": о чем говорил Том Хаос в одном из последних эфиров

Незадолго до смерти Том Хаос (Вячеслав Зинуров) принял участие в программе "Звезды сошлись". Вместе с другим участником группы "Отпетые мошенники" Игорем... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:02

2022-03-11T15:02

2022-03-11T15:02

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Незадолго до смерти Том Хаос (Вячеслав Зинуров) принял участие в программе "Звезды сошлись". Вместе с другим участником группы "Отпетые мошенники" Игорем Богомазовым они обсудили конфликт внутри коллектива.Вячеслав отметил, что ушел из группы несколько месяцев назад из-за Сергея Аморалова.По словам артиста, по факту он получал значительно меньше, чем Аморалов. Если представить, что общий гонорар был 500 тысяч, то из них Хаос получил бы около 70 или 90 тысяч, отметили в студии.По словам певца, решение уйти из группы пришло к нему во время концерта в Казани.Вячеслав умер 10 марта в возрасте 50 лет. По данным некоторых СМИ, причиной смерти стало самоубийство.

https://ria.ru/20210825/moshenniki-1747239624.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес