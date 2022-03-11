https://ria.ru/20220311/karta-1777764391.html

Минобороны показало карту районов Украины, контролируемых ВС России

Минобороны показало карту районов Украины, контролируемых ВС России - РИА Новости, 11.03.2022

Минобороны показало карту районов Украины, контролируемых ВС России

Минобороны России впервые показало точную карту карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России и ДНР на южном направлении. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:22

2022-03-11T21:22

2022-03-11T22:06

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

оон

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минобороны России впервые показало точную карту карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России и ДНР на южном направлении.На карте видно, что украинские военные уже не контролируют населенный пункт Волноваха. ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка.В районе Благодатного части украинских войск попали в окружение. Как свидетельствует карта, ВСУ создают укрепрайоны в населенных пунктах.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.По данным на 11 марта, уничтожено более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.Как отмечали в Минобороны, во многих населенных пунктах Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это ведомство возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777723381.html

https://ria.ru/20220311/pzrk-1777762811.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777761841.html

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Петр Попадюк

владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, киев