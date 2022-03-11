https://ria.ru/20220311/investory-1777670804.html

В состав ОЭЗ "Липецк" вошли два новых инвестора

В состав ОЭЗ "Липецк" вошли два новых инвестора - РИА Новости, 11.03.2022

В состав ОЭЗ "Липецк" вошли два новых инвестора

Китайская и российская компании получили свидетельства резидентов ОЭЗ "Липецк", в этом году запланирован запуск еще пяти новых предприятий на территории... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:51

2022-03-11T14:51

2022-03-11T14:51

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Китайская и российская компании получили свидетельства резидентов ОЭЗ "Липецк", в этом году запланирован запуск еще пяти новых предприятий на территории экономической зоны, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он отметил, что работа с инвесторами в регионе будет выстраиваться с учетом текущей ситуации."Сейчас активно прорабатывается развитие взаимодействия со странами Азии. Показываем возможности субъекта, имеем отклик", – сказал Артамонов.Он уточнил, что на днях китайская компания "СИБУ ИНДАСТРИЭЛ" получила свидетельство резидента ОЭЗ "Липецк" и в ближайшее время планирует начать строительство завода в Липецкой области по выпуску огнеупорной продукции для металлургической промышленности. Предполагаемые инвестиции составят почти 3,7 миллиарда рублей. Будут созданы более 250 новых рабочих мест.Артамонов также сообщил, что ещё одним новым резидентом липецкой экономзоны стала российская компания "148.ЭСЭЙЧ", которая специализируется на выпуске стеновых панелей, плит перекрытий, лестничных маршей и других деталей строительства. Ожидаемый объем инвестиций – почти 2 миллиарда рублей. На предприятии будут созданы около ста новых рабочих мест.

https://ria.ru/20220302/artamonov-1776083371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов