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Липецкая область
https://ria.ru/20220311/investory-1777670804.html
В состав ОЭЗ "Липецк" вошли два новых инвестора
В состав ОЭЗ "Липецк" вошли два новых инвестора - РИА Новости, 11.03.2022
В состав ОЭЗ "Липецк" вошли два новых инвестора
Китайская и российская компании получили свидетельства резидентов ОЭЗ "Липецк", в этом году запланирован запуск еще пяти новых предприятий на территории... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:51
2022-03-11T14:51
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Китайская и российская компании получили свидетельства резидентов ОЭЗ "Липецк", в этом году запланирован запуск еще пяти новых предприятий на территории экономической зоны, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он отметил, что работа с инвесторами в регионе будет выстраиваться с учетом текущей ситуации."Сейчас активно прорабатывается развитие взаимодействия со странами Азии. Показываем возможности субъекта, имеем отклик", – сказал Артамонов.Он уточнил, что на днях китайская компания "СИБУ ИНДАСТРИЭЛ" получила свидетельство резидента ОЭЗ "Липецк" и в ближайшее время планирует начать строительство завода в Липецкой области по выпуску огнеупорной продукции для металлургической промышленности. Предполагаемые инвестиции составят почти 3,7 миллиарда рублей. Будут созданы более 250 новых рабочих мест.Артамонов также сообщил, что ещё одним новым резидентом липецкой экономзоны стала российская компания "148.ЭСЭЙЧ", которая специализируется на выпуске стеновых панелей, плит перекрытий, лестничных маршей и других деталей строительства. Ожидаемый объем инвестиций – почти 2 миллиарда рублей. На предприятии будут созданы около ста новых рабочих мест.
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игорь артамонов
14:51 11.03.2022
 

В состав ОЭЗ "Липецк" вошли два новых инвестора

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Китайская и российская компании получили свидетельства резидентов ОЭЗ "Липецк", в этом году запланирован запуск еще пяти новых предприятий на территории экономической зоны, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он отметил, что работа с инвесторами в регионе будет выстраиваться с учетом текущей ситуации.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:46Липецкая область
Губернатор Артамонов: липецкие предприятия работают стабильно
"Сейчас активно прорабатывается развитие взаимодействия со странами Азии. Показываем возможности субъекта, имеем отклик", – сказал Артамонов.
Он уточнил, что на днях китайская компания "СИБУ ИНДАСТРИЭЛ" получила свидетельство резидента ОЭЗ "Липецк" и в ближайшее время планирует начать строительство завода в Липецкой области по выпуску огнеупорной продукции для металлургической промышленности. Предполагаемые инвестиции составят почти 3,7 миллиарда рублей. Будут созданы более 250 новых рабочих мест.
Артамонов также сообщил, что ещё одним новым резидентом липецкой экономзоны стала российская компания "148.ЭСЭЙЧ", которая специализируется на выпуске стеновых панелей, плит перекрытий, лестничных маршей и других деталей строительства. Ожидаемый объем инвестиций – почти 2 миллиарда рублей. На предприятии будут созданы около ста новых рабочих мест.
"Мы по-прежнему готовы оказывать поддержку инвесторам, которые работают на территории региона и планируют создание новых производств. У нас есть площадки с необходимыми коммуникациями и есть понимание дальнейшей стратегии развития", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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