https://ria.ru/20220311/instagram-1777751034.html

В работе Instagram произошел глобальный сбой

В работе Instagram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 11.03.2022

В работе Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи сервисов Instagram из ряда стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:32

2022-03-11T19:32

2022-03-11T19:32

россия

нидерланды

великобритания

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

instagram

в мире

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890022_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_a597892e1c7b067667c8ffefc403a914.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пользователи сервисов Instagram из ряда стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 18.07 мск была зафиксировано 302 жалобы: около 68% пользователей жалуются на работу приложения, порядка 16% - на неполадки в работе веб-сайта, еще 14% - на отсутствие возможности открыть профиль.О проблемах сообщают в основном пользователи из России, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и других стран.Ранее в пятницу Роскомнадзор сообщил, что на основании требования Генпрокуратуры РФ ограничит доступ к социальной сети Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.

https://ria.ru/20220311/instagram-1777706043.html

россия

нидерланды

великобритания

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нидерланды, великобритания, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), instagram, в мире, происшествия, швейцария