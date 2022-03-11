https://ria.ru/20220311/instagram-1777751034.html
В работе Instagram произошел глобальный сбой
В работе Instagram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 11.03.2022
В работе Instagram произошел глобальный сбой
Пользователи сервисов Instagram из ряда стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:32
2022-03-11T19:32
2022-03-11T19:32
россия
нидерланды
великобритания
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
instagram
в мире
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пользователи сервисов Instagram из ряда стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 18.07 мск была зафиксировано 302 жалобы: около 68% пользователей жалуются на работу приложения, порядка 16% - на неполадки в работе веб-сайта, еще 14% - на отсутствие возможности открыть профиль.О проблемах сообщают в основном пользователи из России, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и других стран.Ранее в пятницу Роскомнадзор сообщил, что на основании требования Генпрокуратуры РФ ограничит доступ к социальной сети Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.
https://ria.ru/20220311/instagram-1777706043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нидерланды, великобритания, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), instagram, в мире, происшествия, швейцария
В работе Instagram произошел глобальный сбой
Пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса