https://ria.ru/20220311/instagram-1777711439.html

Глава Чукотки отказался от Instagram

Глава Чукотки отказался от Instagram - РИА Новости, 11.03.2022

Глава Чукотки отказался от Instagram

Глава Чукотки Роман Копин заявил, что отказывается использовать Instagram. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:18

2022-03-11T17:18

2022-03-11T17:18

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владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин заявил, что отказывается использовать Instagram."Как гражданин России считаю необходимым отказаться от использования социальной сети, которая придерживается экстремистской политики в отношении российских военных и нашего президента", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.Его профили есть в Telegram и "Одноклассниках".Об аналогичном решении ранее в пятницу заявили другие главы регионов России.Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/instagram-1777699601.html

https://ria.ru/20220311/priamure-1777697824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, генеральная прокуратура рф, одноклассники, facebook, telegram (приложение), общество