Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/instagram-1777711439.html
Глава Чукотки отказался от Instagram
Глава Чукотки отказался от Instagram - РИА Новости, 11.03.2022
Глава Чукотки отказался от Instagram
Глава Чукотки Роман Копин заявил, что отказывается использовать Instagram. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:18
2022-03-11T17:18
александр лукашенко
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
генеральная прокуратура рф
одноклассники
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152573/89/1525738914_0:217:2988:1898_1920x0_80_0_0_24bb71bce0a6f72de8fc9417377bcdd2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин заявил, что отказывается использовать Instagram."Как гражданин России считаю необходимым отказаться от использования социальной сети, которая придерживается экстремистской политики в отношении российских военных и нашего президента", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.Его профили есть в Telegram и "Одноклассниках".Об аналогичном решении ранее в пятницу заявили другие главы регионов России.Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/instagram-1777699601.html
https://ria.ru/20220311/priamure-1777697824.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152573/89/1525738914_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_ff258d3c60033c0e07bd9491c1574f30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, генеральная прокуратура рф, одноклассники, facebook, telegram (приложение), общество
17:18 11.03.2022
 
Глава Чукотки отказался от Instagram

Глава Чукотки Роман Копин отказался от Instagram

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Чукотского автономного округа Роман Копин
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин заявил, что отказывается использовать Instagram.
"Как гражданин России считаю необходимым отказаться от использования социальной сети, которая придерживается экстремистской политики в отношении российских военных и нашего президента", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 16:59
Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram
Его профили есть в Telegram и "Одноклассниках".
Об аналогичном решении ранее в пятницу заявили другие главы регионов России.
Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 16:34
Губернатор Приамурья отказался от Facebook и Instagram
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГенеральная прокуратура РФОдноклассникиFacebookTelegram (приложение)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала