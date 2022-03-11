https://ria.ru/20220311/instagram-1777711439.html
Глава Чукотки отказался от Instagram
Глава Чукотки отказался от Instagram - РИА Новости, 11.03.2022
Глава Чукотки отказался от Instagram
Глава Чукотки Роман Копин заявил, что отказывается использовать Instagram. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:18
2022-03-11T17:18
2022-03-11T17:18
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин заявил, что отказывается использовать Instagram."Как гражданин России считаю необходимым отказаться от использования социальной сети, которая придерживается экстремистской политики в отношении российских военных и нашего президента", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.Его профили есть в Telegram и "Одноклассниках".Об аналогичном решении ранее в пятницу заявили другие главы регионов России.Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/instagram-1777699601.html
https://ria.ru/20220311/priamure-1777697824.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, генеральная прокуратура рф, одноклассники, facebook, telegram (приложение), общество
Глава Чукотки отказался от Instagram
Глава Чукотки Роман Копин отказался от Instagram