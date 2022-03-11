https://ria.ru/20220311/ibragimbekov-1777723144.html

Биография Рустама Ибрагимбекова

Биография Рустама Ибрагимбекова - РИА Новости, 11.03.2022

Биография Рустама Ибрагимбекова

Сценарист, режиссер, продюсер Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку (Азербайджан). РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:52

2022-03-11T17:52

2022-03-11T17:53

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Сценарист, режиссер, продюсер Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку (Азербайджан). В 1963 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), затем продолжил учебу в аспирантуре Института кибернетики Академии наук СССР в Москве.В 1967 году окончил Высшие сценарные курсы, а в 1974 году Высшие режиссерские курсы во ВГИКе. Известность пришла к Рустаму Ибрагимбекову как сценаристу в 1969 году после выхода фильмов "В этом южном городе" и "Белое солнце пустыни" (сценарий был написан в соавторстве с Валентином Ежовым). Фильм "Белое солнце пустыни" имел огромный успех в стране, и по сей день является культовой картиной нескольких поколений зрителей. Спустя 30 лет Рустам Ибрагимбеков был удостоен за эту картину Госпремии России.В 1970-х годов началось творческое сотрудничество Рустама Ибрагимбекова с режиссером Никитой Михалковым. В 1970 году Михалков снял по сценарию Ибрагимбекова свой дебют – короткометражный фильм "Спокойный день в конце войны". Результатом их творческого содружества стал целый ряд получивших международное признание работ: "Урга. Территория любви" (1991) – удостоен главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотой лев", Государственной премии Российской Федерации; "Утомленные солнцем" (1994) – картина, получившая "Оскара" за лучший иностранный фильм, Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, Государственную премию Российской Федерации; "Сибирский цирюльник" (1998), также получивший Государственную премию РФ.Рустам Ибрагимбеков создал сценарии более 50 художественных и телевизионных фильмов, и практически все его литературные произведения были экранизированы.В числе фильмов, снятых по его сценариям, – "Храни меня, мой талисман" (1986), "Семь дней после убийства" (1991), "Восток-запад" (в соавторстве, 1999), "Ночь светла" (в соавторстве, 2004), "Неистовый, яростный, бешеный..." (2011) и др.В качестве режиссера Ибрагимбеков снял ленты "Допрос" (1979), "Мужчина для молодой женщины" (сорежиссер, 1996), "Истинные происшествия, или безумный день монтера" (сорежиссер, 2000) и др.Выступил продюсером фильмов "Увидеть Париж и умереть" (1992), "Дюба-дюба" (1992), "Прощай, южный город" (2006), "Кочевник" (2006), "Глазами призрака" (2010), "Кавказское трио" (2015), "Парад" (2018) и др. Рустам Ибрагимбеков написал более 15 пьес, поставленных более чем в 100 театрах разных стран мира. Пьесы – "Женщина за закрытой дверью", "Похороны в Калифорнии", "Дом на песке", "Похожий на льва" – с большим успехом шли в Праге, Берлине, Софии, Будапеште, Нью-Йорке, Баку и Москве.В 2019 году на сцене театра Московского театра Et Cetera состоялась премьера спектакля "Утро туманное" по пьесе Рустама Ибрагимбекова. В 2010 году в Москве состоялось открытие театра "Ибрус" под руководством Рустама Ибрагимбекова.Рустам Ибрагимбеков – автор 10 книг и сборников: "Ультиматум" (1983), "Проснувшись с улыбкой" (1985), "Дача" (1988), "Избранные повести" (1989), "Солнечное сплетение" (1996) и др.11 марта 2022 года стало известно, что Рустам Ибрагимбеков скончался после продолжительной болезни. Рустам Ибрагимбеков – заслуженный деятель искусств РФ (1995), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976).Лауреат Государственной премии СССР (1981) за фильм "Допрос"; трехкратный лауреат Премий Ленинского комсомола (все три – 1979); Государственных премий России (1993, фильм "Урга – территория любви"; 1995, фильм "Утомленные солнцем"; 1998, фильм "Белое солнце пустыни"; 1999, фильм "Сибирский цирюльник").Был награжден российскими орденами Дружбы (2019), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999), наградами Азербайджанской Республики.Лауреат премий "Ника" за лучший фильм стран СНГ и Балтии (2011, за фильм "Глазами призрака") и в номинации "Честь и достоинство" имени Э. А. Рязанова (2020). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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