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Фьючерсы на газ в Европе подешевели более чем на 7%
Фьючерсы на газ в Европе подешевели более чем на 7% - РИА Новости, 11.03.2022
Фьючерсы на газ в Европе подешевели более чем на 7%
Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник продолжают устойчивое РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:33
2022-03-11T10:33
экономика
владимир путин
россия
луганская народная республика
азия
европа
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник продолжают устойчивое снижение, в пятницу опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1387,6 доллара, после чего чуть выросла почти до 1430 долларов, а затем вновь перешла к снижению. Пока ценовой минимум составляет 1330,8 доллара, что на 7,4% ниже расчетной цены накануне — 1437,7 доллара.Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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экономика, владимир путин, россия, луганская народная республика, азия, европа
10:33 11.03.2022
 
Фьючерсы на газ в Европе подешевели более чем на 7%

Цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник продолжают устойчивое снижение, в пятницу опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1387,6 доллара, после чего чуть выросла почти до 1430 долларов, а затем вновь перешла к снижению. Пока ценовой минимум составляет 1330,8 доллара, что на 7,4% ниже расчетной цены накануне — 1437,7 доллара.
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Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаАзияЕвропа
 
 
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