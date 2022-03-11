https://ria.ru/20220311/estoniya-1777710733.html

МИД Эстонии вызвал российского посла

МИД Эстонии вызвал российского посла - РИА Новости, 11.03.2022

МИД Эстонии вызвал российского посла

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в пятницу посла России в Таллине Владимира Липаева, чтобы выразить резкое осуждение действий России на Украине,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:16

2022-03-11T17:16

2022-03-11T17:16

в мире

сергей лавров

владимир путин

эстония

оон

мид эстонии

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156110/92/1561109234_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_a132974dcfb0e279564ef99087ede353.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в пятницу посла России в Таллине Владимира Липаева, чтобы выразить резкое осуждение действий России на Украине, сообщила пресс-служба МИД.Ранее заявления украинской стороны об обстреле роддома в Мариуполе были подхвачены западными СМИ, вышедшими с громкими заголовками и бездоказательно обвинившими Россию. Минобороны РФ назвало эти утверждения полностью срежиссированной провокацией для поддержания антироссийского ажиотажа. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе давно стал базой для батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и прочих радикалов, они выгнали пациентов и персонал. По словам министра, эти данные были предъявлены три дня назад на заседании Совета безопасности ООН.Вице-канцлер МИД Рейн Таммсаар заявил, что "прямые бомбардировки украинских городов и населенных пунктов и убийства невинных гражданских людей, в том числе женщин и детей", которые якобы проводят российские войска, имеют все признаки военного преступления."Бомбардировка роддома в Мариуполе - это самый отвратительный тому пример. Все страны должны уважать международное гуманитарное право и не нападать на гражданских лиц. Прискорбно, что Россия не дала возможности полноценно эвакуировать мирных жителей и создать безопасные гуманитарные коридоры", - приводит пресс-служба слова Таммсаара.МИД Эстонии также призвал Россию "прекратить распространение ложной информации и клеветнические кампании против Украины, украинского руководства и народа, а также ложные утверждения о размещении химического и биологического оружия на территории Украины".Вице-канцлер Таммсаар также сообщил послу России, что Эстония непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и что Эстония будет и впредь использовать все имеющиеся в распоряжении средства для поддержки Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/estoniya-1777561568.html

https://ria.ru/20220310/vizy-1777486975.html

https://ria.ru/20220228/telekanaly-1775659753.html

эстония

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, владимир путин, эстония, оон, мид эстонии, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина, россия