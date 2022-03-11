https://ria.ru/20220311/elektrosnabzhenie-1777647386.html

Россети Центр: задача сохранить надежность электроснабжения и рабочие места

Россети Центр: задача сохранить надежность электроснабжения и рабочие места - РИА Новости, 11.03.2022

Россети Центр: задача сохранить надежность электроснабжения и рабочие места

Генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский провел открытую встречу с производителями оборудования и материалов,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:23

2022-03-11T13:23

2022-03-11T13:23

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МОСКВА, 11 мар - ПАО "Россети Центр". Генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский провел открытую встречу с производителями оборудования и материалов, представителями строительных и монтажных организаций, где обсуждались планы дальнейшей совместной работы в условиях беспрецедентного санкционного давления на экономику нашей страны.Глава энергокомпании подчеркнул, что при безусловном обеспечении надежности электроснабжения всех категорий потребителей, на первый план выходит поддержка профильных компаний-партнеров и важность сохранения в них рабочих мест.Напомним, в 320 партнёрских организациях Общества работает более 45 тысяч специалистов, от усилий которых зависит бесперебойная работа электросетевой инфраструктуры в 20 субъектах Российской Федерации, где проживает более 30 млн человек.В прямом диалоге, отвечая на вопросы собравшихся, генеральный директор отметил, что при исполнении производственных программ приоритет будет отдан предприятиям, которые располагают в регионах собственными силами и средствами. Производители и заказчики должны приложить максимум усилий для создания суверенного энергетического продукта. Именно он станет абсолютной гарантией энергобезопасности страны.В свою очередь руководитель одного из производственных предприятий Владимир Шатунин поблагодарил Игоря Владимировича за традиционно откровенный разговор и сказал, что совместная решимость станет залогом будущего положительного результата."Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" заинтересовано в максимальном использовании производственного потенциала предприятий регионов нашего присутствия. В современных реалиях сотрудничество с отечественными поставщиками, без преувеличения, становится вопросом безопасности и устойчивого функционирования электросетевого комплекса", – подвел итог Игорь Маковский.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы