https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777726642.html
Чернышенко поручил адаптировать нацпрограмму "Цифровая экономика"
Чернышенко поручил адаптировать нацпрограмму "Цифровая экономика" - РИА Новости, 11.03.2022
Чернышенко поручил адаптировать нацпрограмму "Цифровая экономика"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение провести экспресс-анализ рисков недостижения показателей национальной программы "Цифровая экономика" и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:00
2022-03-11T18:00
2022-03-11T18:00
дмитрий чернышенко
технологии
россия
политика
экономика
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение провести экспресс-анализ рисков недостижения показателей национальной программы "Цифровая экономика" и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию, сообщили в пресс-службе вице-премьера.Замглавы правительства провел заседание президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности."Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы "Цифровая экономика" и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Главная задача – выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО. Мы не останавливаем развитие и инвестиции в отрасль", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.По словам вице-премьера, правительство уже запустило объемный комплекс мер поддержки IT-компаний, таких как грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций. И их необходимо учитывать при формировании предложений по корректировке паспортов федеральных проектов.По словам замглавы Минцифры Николая Яцеленко, ведомство уже приступило к проведению экспресс-анализа плана реализации национальной программы и в установленный срок ведомство будет готово озвучить предложения по изменению федеральных проектов. Результаты анализа ведомство должно предоставить до конца марта."На заседании в числе первых решений по минимизации рисков были озвучены переход государственных информационных систем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220307/natsproekty-1777053259.html
https://ria.ru/20220311/predpriyatiya-1777658398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, технологии, россия, политика, экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Чернышенко поручил адаптировать нацпрограмму "Цифровая экономика"
Чернышенко поручил адаптировать нацпрограмму "Цифровая экономика" к экономической ситуации
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение провести экспресс-анализ рисков недостижения показателей национальной программы "Цифровая экономика" и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию, сообщили в пресс-службе
вице-премьера.
Замглавы правительства провел заседание президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
"Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы "Цифровая экономика" и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Главная задача – выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО. Мы не останавливаем развитие и инвестиции в отрасль", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
По словам вице-премьера, правительство уже запустило объемный комплекс мер поддержки IT-компаний, таких как грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций. И их необходимо учитывать при формировании предложений по корректировке паспортов федеральных проектов.
По словам замглавы Минцифры Николая Яцеленко, ведомство уже приступило к проведению экспресс-анализа плана реализации национальной программы и в установленный срок ведомство будет готово озвучить предложения по изменению федеральных проектов. Результаты анализа ведомство должно предоставить до конца марта.
"На заседании в числе первых решений по минимизации рисков были озвучены переход государственных информационных систем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку", - отмечается в сообщении.