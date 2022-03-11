https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777726642.html

Чернышенко поручил адаптировать нацпрограмму "Цифровая экономика"

Чернышенко поручил адаптировать нацпрограмму "Цифровая экономика" - РИА Новости, 11.03.2022

Чернышенко поручил адаптировать нацпрограмму "Цифровая экономика"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение провести экспресс-анализ рисков недостижения показателей национальной программы "Цифровая экономика" и... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:00

2022-03-11T18:00

2022-03-11T18:00

дмитрий чернышенко

технологии

россия

политика

экономика

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение провести экспресс-анализ рисков недостижения показателей национальной программы "Цифровая экономика" и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию, сообщили в пресс-службе вице-премьера.Замглавы правительства провел заседание президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности."Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы "Цифровая экономика" и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Главная задача – выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО. Мы не останавливаем развитие и инвестиции в отрасль", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.По словам вице-премьера, правительство уже запустило объемный комплекс мер поддержки IT-компаний, таких как грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций. И их необходимо учитывать при формировании предложений по корректировке паспортов федеральных проектов.По словам замглавы Минцифры Николая Яцеленко, ведомство уже приступило к проведению экспресс-анализа плана реализации национальной программы и в установленный срок ведомство будет готово озвучить предложения по изменению федеральных проектов. Результаты анализа ведомство должно предоставить до конца марта."На заседании в числе первых решений по минимизации рисков были озвучены переход государственных информационных систем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220307/natsproekty-1777053259.html

https://ria.ru/20220311/predpriyatiya-1777658398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, технологии, россия, политика, экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)